«Abrams против Т-72»: Как американские танки повлияют на боевые действия в Украине 11.08.2023, 18:39

О преимуществах и технических характеристиках лучших в мире танков — Abrams M-1.

Первую партию танков Abrams одобрили для отправки из США в Украину. Это означает, что уже осенью ВСУ будут воевать против захватчиков с танками, которых часто называют лучшими в мире

танк Abrams M-1.

«Еспресо» рассказывает о танках «Абрамс», их особенностях, технических характеристиках и о том, в чем заключается их преимущество над российскими танками.

Передача Abrams Украине

Еще 19 января 2023 года в Пентагоне заявляли , что США пока не готовы предоставить Украине танки Abrams. Но, по-видимому, это была игра на публику. Ибо не прошло и двух недель, как Джо Байден официально объявил о предоставлении Украине 31-го Абрамса.

«Сегодня я объявляю, что США предоставляют Украине 31 танк Abrams. Это поддержит возможность Украины защитить свои территории, достичь своих стратегических целей. Танки Abrams – самые состоятельные танки в мире. Также нужно, чтобы Украина эффективно оперировала этими танками на поле боя. Мы начинаем обучение как можно скорее», - заявил президент США Джо Байден.

Такой шаг от США оказал еще один положительный эффект для Украины – он подтолкнул Германию к передаче Киеве танков Leopard. Леопарды уже успешно действуют на фронте, тогда как Abrams готовят к отправке.

Первоначально речь шла о передаче Украине одной из лучших модификаций танка Abrams – M1A2. Однако их собирают только в одном месте – на государственном заводе General Dynamics в штате Огайо. Этот завод может производить 12 танков в месяц, однако сейчас есть много заказов на танки для Тайваня и Польши. Поэтому в марте стало известно , что Пентагон предоставит Украине более старые модели танков Abrams – это ускорит их передачу и именно благодаря этому танки поступят в Украину уже осенью.

По словам спикера Пентагона генерала , модели «очень сходны по возможностям», включая тяжелый пулемет 50-го калибра и 120-мм пушку. Таково же мнение директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых.

- В США эти две версии танков существуют параллельно, параллельно модернизируются и обозначение А1 не говорит о том, что это старый танк. Они модернизировались, получали современные системы управления, обнаружение противника и наведения, включая ночные каналы. В целом, речь идет об одной из современных версий, которая станет дополнительным козырем в руках ВСУ в деле полного освобождения территорий Украины в ходе контрнаступательной операции. Это решение ускорит получение столь желаемого средства, чтобы дальше уничтожать оккупантов на нашей земле, - рассказал военный эксперт.

В мае первая группа из 400 украинских военных начала в Германии обучение на американских танках Abrams. 7 августа первую партию танков Abrams, которые США предоставляют Украине, одобрили для отправки. Танки должны прибыть в Украину в начале осени.

- Теперь танки должны попасть в Европу, а затем в Украину вместе со всеми идущими с ними вещами: боеприпасы, запасные части, топливное оборудование, ремонтные средства. Это не только танки, это полный пакет, который идет с ними, - отметил начальник отдела закупок армии США Дуг Буш.

Abrams: основной танк США

Абрамс – основной боевой танк 3-го поколения производства США. Он назван в честь генерала Крейтона Абрамса, командующего вооруженными силами США во Вьетнаме в 1968-72 гг.

Abrams находится на вооружении армии США с 1980 года, однако до сих пор используется американцами во всей военных операциях, отмечая постоянную модернизацию. В США планируют продлить срок службы танка до 2050 года.

М1 "Абрамс" является одним из самых тяжелых танков ХХ века, его боевая масса превышает 60 тонн. Танк рассчитан на экипаж из четырех человек – командира, наводчика, заряжателя и механика-водителя. В этом танке впервые была применена компьютерная система управления огнем.

Танк оснащен 120 мм гладкоствольной пушкой с боекомплектом 40 выстрелов. Эффективная дальность стрельбы орудия стандартным боеприпасом составляет 3 км. В материале АрмияInform отмечали, что дальнобойность абрамсов сопоставима с возможностями распиаренного и неоднократно демилитаризованного в Украине Т-90М "Прорыв". Тогда как соответствующий показатель у танков Т-72Б3 и Т-80 хуже (1,5 – 2,2 км). Также Abrams имеет также подкалиберный боеприпас M829, способный пробивать не менее 700 мм брони на расстоянии 2 км.

На M1A1 в основной прицел наводчика встроены улучшенный лазерный дальномер и тепловизионная камера, прицел имеет стабилизацию в двух плоскостях. Дальномер способен точно просчитывать дальности от 200 до 7990 метров, для принятия баллистического решения – ок. 4 км. У командира танка есть дистанционно управляемый боевой модуль, благодаря которому в движении можно вести прицельный огонь из крупнокалиберного пулемета. Танк имеет цифровую систему управления и контроля Blue Force Tracking (идет распознавание "свой-чужой").

Большая масса не мешает танку развивать скорость 72 км/ч по шоссе и 48 км/ч по бездорожью.

Танк покрыт композитной броней из стали, керамики и кевлара, а также дополнительно покрывается защитой над ходовой и кормовой частями и топливными баками. Начиная с 1987 года танки M1A1 получили улучшенные бронепакеты, которые скомпонованы из обедненного урана. Также обедненный уран был использован в версиях A2 при модернизации. Однако США держат эти технологии в строжайшей тайне, поэтому на экспорт танки получают другую броню.

С 2021 года все Abrams оснащаются израильской системой активной защиты Trophy APS, защищающей танк от противотанковых управляемых и неуправляемых ракет. Система создает над танком контролируемую защитную полусферу, отслеживая потенциальные угрозы и уничтожая выпущенные по машине ракеты на подлете направленным взрывом.

Среди недостатков абрамсов называют, прежде всего, большой расход горючего. Танк работает на газотурбинном двигателе и обладает шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Только для запуска турбины требуется 38 литров горючего. Так запросы могут создаваться для военных хлопот с логистикой. На Ближнем Востоке американцы иногда недостаточно быстро продвигались, потому что танки нуждались в частой дозаправке, которую осуществляли спецмашины.

Технические характеристики Abrams M1A2:

- Боевая масса: 61,3 т.

- Длина с пушкой: 9,83м.

- Ширина: 3,65м.

- Высота: 2,89м.

- Экипаж: 4 человека

- Броня: многослойная противоснарядная композитная

- Главное вооружение: 120 мм гладкоствольная М256

- Второстепенное вооружение: 1×12,7-мм крупнокалиберный пулемет M2HB или 2×7,62-мм M240 пулеметов (1 башенный, 1 спаренный)

- Боекомплект: 40 (из них 17 первой очереди)/900 (12,7 мм)/11 400 (7,62мм)

- Емкость топливных баков: 1900 л

- Запас хода: 465 км.

Что касается преодоления препятствий, Abrams M1A2 может преодолеть ров, глубиной 2,75 м, перейти брод 1,2 м или преодолеть вертикальное препятствие аналогичной высоты.

Abrams против Т-72

Очень эффективно Абрамсы противодействуют российским танкам. Несмотря на то, что российские пропагандисты воспевают преимущества оружия "аналоговнету" над западными образцами, преимущество Abrams признают даже российские военные аналитики. Голос Америки цитирует директора российского аналитического центра Руслана Пухова: "танки Abrams являются лучшими танками в мире по боевому потенциалу, превосходя российские танки Т-90, являющиеся новейшей и совершенной версией Т-72".

Танк Abrams был разработан собственно для противодействия советским Т-72. Американские танки обладают более совершенной системой управления огнем. Она позволяет быстрее определить цель, а также дает больше шансов поразить цель с первого выстрела. Благодаря более мощному двигателю Abrams имеет лучший разгон и маневренность, чем Т-72. Также у российских танков худшая оптика и система ночного видения. Даже по комфорту, благодаря увеличенному боевому отделению, обеспечивающему больше пространства, абрамсы имеют преимущество.

Одним из определяющих недостатков танков Т-72 является его конструкция, говорится в материале The Washington Post. Снаряды расположены по кругу внутри башни танка. Поэтому когда вражеский выстрел попадает в танк, существует высокая вероятность цепной реакции – боеприпасы детонируют и взлетают с башни, убивая всех внутри. Сила такой детонации может "мгновенно испарить" экипаж танка Т-72, отмечал профессор Военного колледжа армии США Роберт Гамильтон.

Хорошая иллюстрация со схемами размещения военных и снарядов в Т-72, абрамсах и леопардах:

- Учитывая вес, скорость, бронированную защиту, технологию прицеливания, точность и многие другие моменты, Abrams значительно превосходит T-72, - подчеркнул профессор факультета изучения войны Королевского колледжа Лондона Майкл Кларк.

В конце концов преимущество Абрамсов над Т-72 приходится не только теорией, но и практикой. Во время войны в Персидском заливе в 1991 году состоялась Битва за хребет Медина, во время которой американская бригада танков Abrams уничтожила иракскую бригаду на Т-72 меньше, чем через час. Благодаря большей дальнобойности танки Abrams поражали иракские танки раньше, чем враг приближался на угрожающее расстояние.

Во время этой битвы Ирак понес значительные потери: уничтожены 186 танков, 127 БМП, 72 артиллерийских орудия, 118 грузовиков и 5 систем ПВО. А американцы потеряли только 2 вертолета, 4 танка и 2 БМП.

Как танки Abrams повлияют на войну в Украине

M1 Abrams будет иметь преимущество над российскими танками в контртанковых боях, считает военные аналитики. А глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что танки Abrams, которые получит Украина, кардинально изменят ситуацию на фронте.

- Возможно, я буду не слишком скромным, но я думаю, что танки Abrams – это самые современные танки на сегодняшний день. Конечно, как только они будут вовлечены в бои, мы увидим, как кардинально изменится ситуация-, – сказал генерал Милли.

Передача украинцам партии американских танков – очередной шаг в развертывании обороны российским захватчикам. За этим шагом Штаты сделают следующие, отмечал директор информационно консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

"- Танки Abrams нужно воспринимать, как первый шаг для обеспечения длительной поставки. Abrams являются другими по сравнению с Leopard. Они нуждаются в гораздо большем топливе, обеспечении, они тяжелые. Первые 30 танков Abrams должны обеспечить логистику ВСУ и затем можно будет увеличивать количество танков, которых у американцев достаточно. Снабжение Abrams является общим трендом преданности США относительно своих обещаний, - подчеркнул Згурец.

Такую же позицию озвучивают в Вашингтоне. Пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх еще зимой заявила, что США будут поставлять в Украину танки Abrams до тех пор, пока Путин не прекратит войну.

- Обязательство по поставкам танков Abrams может длиться до конца года, может длиться много лет. Таким образом, предоставление Abrams свидетельствует о долгосрочной преданности Украине. И это является посылом, что наши союзники и партнеры едины в поддержке Украины, - отметила Сингх.

Сколько абрамсов может получить Украина, военные эсперты прогнозировать не берутся. Стоит отметить, что, например, Польша заказала 250 танков M1A2. Общая стоимость этого контракта вместе со всеми сопутствующими услугами и боеприпасами составила 4,75 млрд долларов (19 млн. за 1 танк). Эти танки Варшава получит до конца 2025 года. Параллельно с американским контрактом Польша заключила контракт с Кореей на 180 танков К2. А уже сейчас поляки имеют на вооружении 245 танков Leopard. Таким образом, в 2025 году Польша будет иметь 800 современных танков. Такое обновление вооружения обойдется Варшаве в 8,1 млрд долларов.

Аналитики Defense Express отмечают, что даже если Украине абрамсы достанутся по цене вдвое дешевле, чем Польша, то пакет, скажем в 300 танков (о которых говорил Залужный в интервью, съест значительную часть средств, предусмотренных на военную помощь Украине). В то время как ВСУ, по словам главнокомандующего, нуждаются еще в 700 БМП и 500 гаубицах, усилении ПВО и истребительной авиации.

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