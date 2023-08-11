Взрыв на заводе в Сергиевом Посаде: спутниковые снимки опровергают версию россиян 5 11.08.2023, 18:57

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Представителей кремлевского режима вывели на чистую воду.

Мощный взрыв в Сергиевом Посаде Московской области России произошел не в здании, которое арендовала пиротехническая компания «Пиро-Росс», вопреки утверждениям пропагандистов и представителей кремлевского режима.

Об этом написал в Twitter журналист «Радио Свобода» Марк Крутов, проанализировав спутниковые снимки компании Planet. По словам Крутова, «Пиро-Росс» арендовала склад на территории Загорского оптико-механического завода, который поставлял армии РФ бинокли и другую свою продукцию.

Aftermath of the explosion on @planet LR and HR satellite images taken on Aug. 10. As you can see, 'Piro-Ross' building is intact, and the crater is nearby, where the other building stood. pic.twitter.com/y0Kyrq1U7Q — Mark Krutov (@kromark) August 11, 2023

На спутниковых фото, сделанных 10 августа, видно, что здание «Пиро-Росс2 не повреждено, а воронка находится рядом с другим строением. Неизвестно, что находится в этом здании — журналист не исключил, что его тоже может арендовать «Пиро-Росс».

OSINT-аналитик D. mojavensis также написал в Twitter, что, судя по одному из видео с моментом взрыва, первоначальный взрыв произошел не в здании, которые на Google-картах отмечено как здание «Пиро-Рос»с.

A (very) closeup video of the blast in Sergiev Posad (Moscow Oblast, RU), 9 AUG 2023.



From this video clearly the (initial) blast does **not** happen at the building labeled Piro-Ross on Google Maps / Wikimapia.



POV: ~ 56.322118, 38.151765@GeoConfirmed https://t.co/us4I8BwJOa pic.twitter.com/seviukeHIO — D. mojavensis 🇺🇲 🇺🇦 (@Dmojavensis) August 9, 2023

Российское издание «Агентство» отмечает, что сразу после взрыва гендиректор «Пиро-Росс» Сергей Чанкаев утверждал, что взрыв произошел не на складе пиротехники, а в соседнем здании, где, по его версии, «хранились металлические трубы». После допроса он заявлял, что «не знает» причин взрыва, хотя до этого говорил, что его сотрудники слышали звуки, похожие на «прилет» беспилотника.

Напомним, что в Сергиевом Посаде Московской области 9 августа произошел масштабный взрыв на территории Загорского оптико-механического завода. По версии россиян, минимум один человек погиб, около 80 пострадали, восемь — «пропали без вести».

РФ пыталась утверждать, что взрыв «произошел на складе с пиротехнической продукцией», а его причиной стали не беспилотники, а «человеческий фактор».

Finally, the location of the aftermath POV (reportedly the "epicenter") of the explosion in Sergiev Posad (Moscow Oblast, RU, 9 AUG 2023).



POV: ~ 56.322288, 38.152722#Dmojavensis_location@GeoConfirmed

(src video reposted below->)https://t.co/Uj4HnQoJrv pic.twitter.com/cJ8bHFbjyY — D. mojavensis 🇺🇲 🇺🇦 (@Dmojavensis) August 9, 2023

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