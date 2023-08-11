Ученые: В близкой к Земле системе все же существуют пригодные для жизни планеты 1 11.08.2023, 19:02

1,306

Эксперты опубликовали впечатляющее исследование.

Новое исследование показывает, что на некоторых планетах звездной системы Trappist-1, расположенной в 40 световых годах от нас, все же могла сохраниться вода. А значит здесь могут быть условия для появления и развития жизни в том виде, в котором мы ее знаем. Результаты нового исследования были опубликованы в журнале Nature, пишет Space (перевод - «Фокус»).

В течение нескольких лет астрономов особенно интересует близкая к нам система Trappist-1, в которой вокруг звезды красного карлика вращается 7 планет. Хотя некоторые из этих планет вращаются в так называемой обитаемой зоне своей звезды, то есть эти условия позволяют существовать жидкой воде на поверхности, многие ученые считали, что жизнь здесь невозможна.

В далеком прошлом центральная звезда системы была намного более горячей, а значит, как предполагалось, любая вода испарилась в течение миллионов лет эволюции экзопланет. Но авторы нового исследования создали моделирование атмосфер этих планет и считают, что для жизни на мирах в системе Trappist-1 не все потеряно.

Считается, что появление огромной атмосферы, наполненной водой является важным фактором для появления планет с океанами из жидкой воды на поверхности. Согласно современным теориям, когда планеты формируются, их вода содержится в горных породах. Но из-за мощного вулканизма на раннем этапе эволюции планеты эта вода испаряется в атмосферу. Если условия будут подходящими, то эта вода спровоцирует появление океанов на поверхности, в которых может появиться жизнь.

Предыдущие моделирования эволюции планет в системе Trappist-1 показали, что на планетах, имеющих наполненные водой атмосферы и получающих на 10% больше света звезды, чем Земля от Солнца, быстро развивается парниковый эффект.

Поскольку водяной пар является мощным парниковым газом, по мере того, как вода испаряется из горных пород и концентрация водяного пара в атмосфере повышается, то растет и температура на поверхности планеты. Таким образом планета настолько нагревается, что что ее кора и мантия плавятся и появляются океаны из магмы. Это могло произойти на планетах в данной системе, которые находятся в обитаемой зоне звезды, ведь они расположены близко к своей звезде.

Но авторы нового исследования считают, что несмотря на изначально адские условия на этих экзопланетах, все же температура выросла не настолько сильно, чтобы появились океаны из магмы. Ученые предполагают, что в горных породах, которые так и не расплавились, осталось достаточное количество воды в то время, как красный карлик позже остыл и стал выделять меньше излучения. Это значит, что сформированная атмосфера позволила появиться океанам из жидкой воды на поверхности этих планет и конечно же это могло дать возможность появиться здесь внеземной жизни.

Учитывая тот факт, что красных карликов больше всего в нашей галактике, то это значит, что вокруг них могут вращаться обитаемые планеты и их очень много.