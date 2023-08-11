«В этом году на плитке выходило в месяц где-то $3 тысячи» 1 11.08.2023, 19:10

1,962

Минчанин бросил работу консультантом в магазине и производит плитку в Грузии.

После 35 бывший продавец-консультант Максим решился сначала переехать из Минска в другую страну с женой и ребенком, потом — открыть свой небольшой бизнес. Причем сферу мужчина выбрал не из очевидных и простых — взялся за изготовление тротуарной плитки. За год он оброс клиентами и стал более решительным. Теперь уверен: даже если в его небольшом грузинском городе все выложат тротуары и дорожки во дворах плиткой, он найдет себе применение и попробует развивать что-то еще. Максим рассказал «Зеркалу», как не побоялся шагнуть в неизвестность и изменить жизнь и теперь счастлив работать на себя.

«Выполняешь план — деньги есть. Не выполняешь — денег нет. А как тебе жить, начальство не волнует»

Минчанин Максим вышел из института с дипломом переводчика, но вместо деловых встреч и переговоров в его жизнь пришла армия. После службы он вернулся на «гражданку», но с иностранными языками не складывалось, а деньги были нужны.

— Во-первых, чтобы устроиться переводчиком в те же посольства, нужны связи. Во-вторых, на эти позиции в основном берут девушек. Да и я перегорел переводческой мечтой, бросил это все — понял, что не мое, — говорит он.

После армии мужчина успел поработать в казино, но задержался в торговле — последние шесть лет он был продавцом-консультантом спортивного сетевого магазина.

— Мне тогда нужна была работа, чтобы семью обеспечивать. Поиск шел напряжно, и первый вариант, который мне подвернулся, — магазин. Я думал, это временно, а нет… Не скажу, что это работа мечты и за нее надо держаться руками и ногами. Работодатель выжимает из сотрудника все соки, ему его развитие не особо важно — главное, чтобы он план выполнял. Система мотивации у нас в сети была хорошей, но постепенно график увеличили — надо было работать по 12 часов в день. Если умеешь говорить с людьми, объяснять, особых усилий, чтобы продавать, не надо, главное — желание. Но сами понимаете, ты постоянно в контакте с людьми, к каждому нужен подход — это напряжно. Ну и эмоционально выгораешь от начальства, клиентов, одних и тех же показателей — тебе выносят мозг. Единственный плюс, который я видел в своей той работе, — коллектив. У нас были ребята с юмором, пониманием. Хотя я и не могу сказать, что моя работа была плохой. Это хороший вариант, если больше ничего нет, и отличный — для студентов.

Незадолго до того, как Максим устроился в магазин, ему исполнилось 30. К этому возрасту мужчина как раз женился, в семье появился ребенок. Тогда он получал около «500 баксов» и возвращался домой не раньше 19−23 часов. Времени на отдых, вспоминает, не было совсем.

— Курс доллара был где-то 2−2,20 рубля. Это считалось средней зарплатой. Но если ты снимаешь квартиру, есть семья, это вообще не деньги. Сами понимаете, даже ничего не отложишь. Мы тогда жили в двушке, платили за нее долларов 200 в месяц. К тому же у меня жена-иностранка, поэтому каждый наш шаг проверяла налоговая.

Не скажу, что мы жили богато. В магазине ты работаешь на начальника, зависишь от его решений. Выполняешь план — деньги есть. Не выполняешь — денег нет. А как тебе жить, начальство же не волнует. Мне в месяц удавалось откладывать по 100−200 долларов, но это потому что я старался где-то подрабатывать грузчиком по паре часов — это так, знаете, мелочи, неквалифицированный труд. Те два выходных и свободное время, что у меня были, уходили на семью и подработки. В общем, я был как белка в колесе. Это не жизнь.

«То что-то вскопаешь, то собираешь клубнику, виноград — за две недели выходила месячная белорусская зарплата»

Менять работу минчанин решился спонтанно. Обычный разговор в один из типичных вечеров привел супругов к решению, что нужно переезжать в Грузию, откуда родом жена.

— Мы сидели с ней на кухне, и я чего-то такой после работы уставший, говорю: «Меня так достало все, это начальство!» Она смотрит: «Так, может, переедем ко мне? Не понравится — в Беларусь вернемся». Я согласился: «Давай попробуем. Что я теряю? Ничего. Могу найти такую же работу в магазине в Грузии». Хотя я и волновался: все-таки в Беларуси, если приспичит, и в дворники или курьеры пойти могу, а в эмиграции без языка могут даже улицу мести не взять.

Но все-таки минчанин решился и уволился из магазина. Семья собрала все накопления и в 2020 году переехала в Грузию, буквально за пару недель до того, как многие страны начали закрывать полеты из-за пандемии. Через полгода Максим получил вид на жительство. Поначалу в чужой стране тоже брался за разную работу, а потом попал к местному предпринимателю. И уже у него обучился ремеслу, которое теперь приносит доход ему самому.

— Сначала я все делал — то что-то вскопаешь, то собираешь клубнику, виноград. Получалось заработать хорошо: за две недели в сезон выходила месячная белорусская зарплата, причем не средняя, что на бумаге, а реальная, — вспоминает Максим начало жизни в Грузии. — Потом я устроился к мужчине, который занимался плиткой. Тут все, что делается руками, стоит дорого.

Я знал, как теоретически налажен процесс производства, но практики не было. Работал тяжело физически и сразу понимал, что буду уставать. Приходилось таскать цемент, песок. Это со временем научился организовывать все так, чтобы не было лишних движений, а поначалу все в разных местах оставлял и бегал как дурачок туда-сюда. Но это еще повезло, что у нас была бетономешалка, а некоторые вручную все делают…

После того как состав готов и разлит по формам, плитка сохнет, летом может даже на улице. Из важного мне нужно было знать технологию: что добавить в раствор, в каком количестве. Вот за полгода я с нуля все выучил. Тут специфических навыков, которые надо получать в институте, не нужно, главное — уметь работать руками, и со временем начинаешь видеть, какого качества цемент получаешь. Мне еще помогло, что я в школьные годы подрабатывал на стройке, что-то уже знал оттуда, плюс интернет дает много информации.

За те полгода белорус разобрался в процессе и решил производить плитку сам. Для старта одолжил у знакомого около 5 тысяч долларов — этого хватило на аренду и закупку материалов. Пока приводил в порядок помещение, где собирался запустить свое маленькое производство, что-то делал сам, что-то помогали родственники и даже соседи. Дело быстро пошло, постепенно подтянулись клиенты.

— Это нелегкая работа, но и не очень сложная — такой, знаете, средний вариант, — рассказывает мужчина. — Бывает, нелегко перетаскать те же материалы — сам бы я не справился, поэтому у меня есть компаньон. Мне нравится, что теперь нет начальства, которое выносит мозг за выполнение плана. Тут сегодня не успел что-то — завтра доделаешь, жестких рамок нет. Знаете, года два уже я работаю в основном только до обеда, до 14 часов. Сделал все, что запланировал, и уехал по делам. Только в дни, когда совсем много работы, висят срочные заказы, я остаюсь до вечера. Если таких на неделе штук пять, конечно, работаешь, как проклятый. А так, товар у меня есть всегда, люди приезжают — забирают. Стало морально проще, тебе никто мозг не клюет, а когда ты спокоен, и работается по-другому.

Причем в рекламу мне вкладываться не приходится — работает сарафанное радио: кому-то выполнил заказ хорошо, у него сосед увидел, спросил контакты — пришел ко мне. Или мастера приехали посмотрели, попробовали мою плитку в работе — она им понравилась, и все, они уже с тобой работают, берут ее своим клиентам. Так все и устроено.

«В этом году на плитке выходило в месяц где-то 3 тысячи долларов»

Сейчас Максим зарабатывает больше, чем когда-то на позиции консультанта. При этом говорит, что сильно экономить не приходится:

— В первый год, когда еще работал на начальника, я получал почти столько же, сколько и в Беларуси. При этом тогда в Минске находился на смене 12 часов, а с плиткой был занят всего полдня, это меня радовало. Когда приехали, мы тоже не жили на широкую ногу, но и не надо было «затягивать пояса» — покупали что нужно и когда нужно.

Всех денег не заработаешь, но сейчас у меня доход, несомненно, больше. В этом году выходило в месяц где-то 3 тысячи долларов. Но надо понимать, что тут все зависит от сезона, он летом — в это время стараешься как можно больше денег накопить, чтобы хватало и на семью, и на материалы в остальное время года, потому что зимой выгодно работать на склад. Выше заработок у меня еще и потому, что сам забираю большую часть работы. Хотя уже видел людей, которые занимались этим же делом годами — по ним заметно, что на здоровье это влияет. Я понимаю, что когда-то и сам это почувствую: все-таки работаю с цементом, его микроэлементы оседают в легких. Поэтому стараюсь распределять обязанности со своим компаньоном.

Максим говорит, что больше всего его радует то, что сейчас его дело и доход зависит только от него самого, он сам управляет объемами производства, разбирается с документами и отчетами. Мужчина чувствует себя уверенно и не исключает, что со временем попробует открыть бизнес и в другой сфере, а вот на родину в ближайшее время с семьей он вряд ли вернется:

— Понимаете, я в уникальной стране живу — тут люди имеют по нескольку бизнесов, на семью может быть по два-три. И они живут спокойно, не плача, что нет денег. То, что у меня получилось здесь, я бы не сделал в Беларуси, потому что у нас слишком сильно зажимают гайки. Мне тут намного лучше. Я лицензию в Доме юстиции всего за день получил, особых санитарных, пожарных норм к помещению нет. Оно есть? Есть. Проветривается? Да. Надо было только учитывать уровень шума, с этим мы разобрались. Тут полная свобода — главное, что ты платишь налоги и ничего не нарушаешь. И в отчетности все просто, не надо парить себе мозг. Доходы мои тоже выше, еда здесь у нас своя — что посадишь, то и растет, в день где-то час у меня уходит на работу на огороде. Жилье мы сейчас не снимаем — временно живем в родительском доме, пока строим свой и стараемся больше вкладывать в работы. В плане переживаний за завтра… Да, я иногда задумываюсь, что буду делать, если у меня работы не станет. Банально, в какой-то момент все выложат дорожки во дворах — и плитка больше никому не понадобиться. Всякое может случиться. Я стараюсь просто откладывать, копить финансовую подушку, а откладывать тут проще, чем в Беларуси.

Мы в прошлом году еще открыли небольшой магазин продуктовый, он пока только немного в плюс работает, но дает дополнительный заработок. При этом я читаю новости, как в Беларуси все закручивается, и не думаю, что смог бы там так же продержаться со всем этим. Помните поговорку «знал бы прикуп — жил бы в Сочи»? Если бы я знал, что все в моей жизни так сложится, давно бы, может, и 20 лет назад, бросил все и приехал в Грузию.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».