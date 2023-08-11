Диверсионная группа ВСУ уничтожила российскую колонну на левом берегу Днепра

Диверсионная группа ВСУ уничтожила российскую колонну на левом берегу Днепра1
- 11.08.2023, 19:12
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У оккупантов паника.
Группа украинских бойцов из 30 человек высадилась на левом берегу Днепра, нанесла удар по вражеской колонне на автодороге Раздольное – Вольное в районе Каховки и благополучно скрылась в лесополосе. В российских военных пабликах по этому поводу раздался вой, отмечает dialog.ua.
Оккупанты просят коллег по захвату Украины быть предельно внимательными, так как диверсанты «могут переодеваться в российскую военную форму». Также усиливается «работа» с местным населением по обнаружению 30 неуловимых украинских бойцов, которые все еще находятся на оккупированной территории. Россияне заявляют о немалых потерях.