Что происходит с курсом валют в региональных банках? 2 11.08.2023, 19:34

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Доллар бьет рекорды.

Bar24 прошелся 11 августа по отделениям шести банков в Барановичах и посмотрел, почем там доллар.

Доллар продолжает расти, обновляя рекорд в Беларуси. После торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 11 августа, доллар в очередной раз подорожал. За день он вырос на 0,62% и по итогам торгов за него давали 3 рубля 20 копеек.

Евро и китайский юань также выросли в цене: за 1 евро давали 3 рубля 46 копеек, за 10 юаней – 4 рубля 43 копейки.

К слову, российский рубль снова подешевел. За 100 российских рублей по итогам торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже давали 3 рубля 38 копеек.

Нацбанк установил следующие курсы валют на выходные: 1 доллар США – 3 рубля 18 копеек, 1 евро – 3 рубля 51 копейка, 100 российских рублей – 3 рубля 28 копеек, 10 китайских юаней – 4 рубля 42 копейки.

Чтобы посмотреть, насколько курсы в банках отличаются от установленного Нацбанком, журналисты прошлись по отделениям в Барановичах.

Выгоднее всего менять доллары на рубли оказалось в «Альфа-Банке» и «БПС-Сбербанке»: за 1 доллар там дают 3 рубля 20 копеек.

Самый же выгодный курс для покупки в «Приорбанке». Американскую валюту можно преобрести в отделении банка по 3 рубля 20 копеек за 1 доллар.

В целом же табло обмена валют в банках 11 августа выглядели следующим образом.

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