Скабеева впала в истерику из-за решения Германии передать ВСУ ракеты Taurus 8 11.08.2023, 20:06

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У российской пропагандистки сдали нервы.

Немецкое правительство может объявить в ближайшее время о поставке Украине крылатых ракет Taurus. Это будет важным шагом в укреплении обороноспособности Украины и сдерживании агрессии со стороны России. Ракеты Taurus имеют высокую точность и скорость, а также способны преодолевать системы противовоздушной обороны.

Обычно многословная российская пропагандистка Ольга Скабеева на этот раз не нашла большого количества эпитетов, чтобы оскорбить Берлин и Киев, отмечает dialog.ua.

- Берлин готов объявить о поставке крылатых ракет Taurus с дальностью полета более 500 км. Это весь Крым, Ростов, Краснодарский край. То есть не просто красная линия, это наша бурая-бурая линия, - выдала она.

Эти ракеты способны поражать цели на расстоянии свыше 500 километров и обладают высокой точностью и скрытностью. Они способны поражать различные наземные цели, включая бункеры и скрытые объекты.

Технические характеристики Taurus включают в себя двигатель турбореактивный, систему наведения инерциальную с коррекцией по спутниковой навигации и тепловизионную головку самонаведения, а также боевую часть массой 480 кг с проникающей способностью до 6 метров бетона.

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