Reuters: Хакеры шпионили за дипломатами посольств четырех стран в Беларуси 11.08.2023, 20:12

Были взломаны локальные интернет-сети.

Группа хакеров годами шпионила за сотрудниками посольств четырех стран в Беларуси, в том числе во время войны РФ против Украины, путем взлома локальных интернет-сетей. Об этом говорится в отчете исследователей словацкой компании ESET, занимающейся кибербезопасностью, сообщает Reuters (перевод — zn.ua).

Около 15 устройств, принадлежащих дипломатам из двух стран Европы, одного из Южной Азии и одного из Африки, работавших в посольствах, стали объектами шпионажа, сообщил исследователь ESET Матье Фау, являющийся автором отчета.

Кампания цифрового шпионажа началась примерно в 2021 году и продолжается, говорят исследователи.

Не сразу было ясно, сколько чиновников стали жертвами этой кампании. Но исследование, выявляющее новую и утонченную хакерскую команду, которая, вероятно, действует из Беларуси, иллюстрирует, насколько уязвимыми могут быть дипломаты к кибершпионажу.

Беларусь является ближайшим союзником России в войне против Украины. Минск помог РФ переправить через свои границы военную технику и солдат для поддержки военных действий.

В отчете говорится, что хакеры вмешивались в доступ к интернету своих жертв, вероятно, на уровне интернет-провайдера, - это значит, что дипломатов могли обманом заставить загрузить вредоносное программное обеспечение.

По словам Билла Марчака из группы интернет-наблюдателей Citizen Lab, базирующейся в Университете Торонто, от такого вида хакерских атак трудно увернуться.

Он говорит, что выводы ESET иллюстрируют, насколько интенсивно дипломаты являются объектами слежения.

- Посольства и министерства иностранных дел по всему миру являются главной мишенью шпионских программ, – отметил он.

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