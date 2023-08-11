Зеленский: Оккупанты ушли в глубокую оборону 11.08.2023, 20:19

ВСУ перехватили и сохраняют инициативу на фронте.

Украина перехватила и сохраняет инициативу в войне, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

йМы перехватили и сохраняем инициативу в этой войне. Украинские шаги имеют значение. Наши шаги с вами. Шаги всего народа Украины. Каждого и каждой из вас», - подчеркнул он, выступая в пятницу в Киеве на Украинском молодежном форуме.

Зеленский признал, что «усталость украинских героев объективна – более 17 месяцев полномасштабной войны».

«Но именно эта усталость и станет основой свободы и независимости Украины. Усталость не только тех, кто сейчас на передовой. Когда ты защищаешь свободу, когда ты помогаешь обороне, когда ты сражаешься, когда ты соревнуешься, когда ты работаешь, когда ты учишься. И все это ради государства, и это твоя усталость, и это твоя добродетель, и это твое достижение - свидетельство, что тебя не одолеть», - сказал украинский президент.

«Каким бы ни был террор, сколько бы раз не звучала сирена в Украине, чем бы ни угрожали нам оккупационные войска, все равно мы добавляем силы Украины. И именно поэтому оккупант в обороне, в глухой защите, и именно поэтому от Украины мир ежедневно ожидает побед, пусть маленьких», - отметил он.

По словам Зеленского, «сейчас День молодежи в Украине – это не 24 часа. И это не дата только в августе. Это каждый день. Ибо война – это время, когда каждый день нужен».

Он пожелал всем собравшимся «достойной усталости». «И я желаю вам результата в жизни. Мощного результата. Ибо ваша жизнь – это и есть жизнь Украины», - сказал Зеленский.

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