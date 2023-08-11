Синоптики предупредили две области Беларуси о грозах и сильном ветре 11.08.2023, 20:29

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Они «могут поплыть».

Метеорологи предупредили белорусов об оранжевом уровне опасности на субботу. В некоторых областях ожидаются сильные дожди, грозы и порывы ветра до 20 м/с.

Телеграм-канала о погоде nadvorie сообщил, что 12 августа Могилев и Гомель утром «могут поплыть».

В «Белгидромете» согласны с предыдущим прогнозом. Они предупредили об оранжевом уровне опасности. По их оценках утром и днем 12 августа по востоку страны ожидается сильный ветер, а во многих районах Могилевской и Гомельской областей пройдут сильные дожди. В отдельных районах прогремят грозы. Температура ночью +10..+16 градусов, днем +18..+24 °С, по западу Беларуси до +26°С.

В воскресенье, 13 августа, будет облачно с прояснениями. Преимущественно по востоку страны пройдут кратковременные дожди, днем в отдельных районах прогремят грозы. Ветер западный, порывистый. Температура ночью +10..+16 градусов, днем +19..+29 °С.

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