Взорвалась далеко не оптика: офицер ВСУ заметил особенность взрыва в Сергиевом Посаде 11.08.2023, 20:34

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Взрыв на заводе под Москвой имел более мощный военный эффект, чем ожидалось.

Взрыв, произошедший в российском городе Сергиев Посад на Загорском оптико-механическом заводе, вероятно, имел более мощный военный эффект, чем ожидалось. Уничтожен не оптический цех, а производство боеприпасов.

Об этом «24 Каналу» сказал офицер ВСУ Арти Грин. Учитывая масштабы и характер взрыва, а также найденные на месте происшествия боеголовки, взорвалась не оптика.

- Судя по видео инцидента, там было химическое производство, где готовили взрывчатку, в этом случае гексоген, и разливали ее по болванкам для снарядов. Иначе, откуда возьмутся болванки из «Гиацинтов», – сказал военный.

Очевидно, что это – связанное с оптикой производство, на территории которого производились боеприпасы. Теперь вероятно несколько тысяч, а возможно, и десятков тысяч снарядов не попадут на фронт.

После взрыва на оптико-механическом заводе вблизи Москвы, российские СМИ начали писать, что на территории производства находят боеприпасы. Местные власти запретили россиянам снимать последствия происшествия и заявили, что это был «взрыв пиротехники».

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