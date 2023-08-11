В Минске возле станции метро из-под земли бил фонтан
- 11.08.2023, 20:40
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Что это было?
Сегодня улицу вблизи минской станции метро «Пушкинская» слегка затопило. Здесь из-под земли начал бить фонтан высотой в несколько метров. Газон и тротуар оказались залиты водой. Что это было?
«Минск-Новости» пишут, что причиной случившегося стал прорыв трубы на ул. Притыцкого. Там проводились испытания, чтобы выявить слабые места и течи.
Сейчас трубу отключили, проводятся ремонтные работы. В ближайшее время прорыв обещают ликвидировать.