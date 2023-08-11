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Медики назвали самые полезные для здоровья легких овощи

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  • 11.08.2023, 20:59
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Медики назвали самые полезные для здоровья легких овощи

Они богаты витамином К.

Ученые из Университета Копенгагена установили, что употребление в пищу брокколи, шпината, капусты и других листовых и зеленых овощей положительно сказывается на здоровье легких и помогает предотвратить астму. Результаты исследования были представлены в журнале ERJ Open Research, пишет lenta.ua.

Эти овощи богаты витаминами группы К, недостаток которых в крови связан с плохим функционирование легких, бронхиальной астмой, хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) и хрипами. Витамин К также играет роль в свертывании крови и, таким образом, помогает организму заживлять раны.

Авторы работы провели метаанализ данных 4000 человек, которые приняли участие в оценке здоровья и образа жизни (включает в себя анкетирование и сдачу анализов). Результаты показали, что люди с низким уровнем витамина К хуже справлялись с функциональными тестами легких, а вышеперечисленные заболевания наблюдались у них чаще, чем у добровольцев с нормальным содержанием витамина.

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