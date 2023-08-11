«Почти четверо суток находились без еды и воды»
- 11.08.2023, 21:10
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В лесу под Могилевом нашли женщину с 3-летней дочерью, ушедших из больницы.
Под Могилевом искали 39-летнюю женщину-инвалида и 3-летнюю дочь, которые после выписки из больницы ушли и пропали.
В сообщили в МВД, в воскресенье 6 августа в милицию обратился мужчина, который сообщил, что его 39-летняя жена с 3-летней дочерью ушли после выписки из больницы и пропали. Поиски осложняло то, что женщина является инвалидом – плохо ориентируется на местности.
В МВД отметили, что при помощи камер видеонаблюдения удалось определить примерный маршрут, по которому ушли пропавшие. Было установлено, что они ушли за город. К тому времени в милицию обратился очевидец, который встретил похожих по приметам женщину и девочку в лесу. На место сразу же выехали личный состав Могилевского РОВД, а также поисково-спасательный отрад «Феникс» и местные жители.
По данным ведомства, в четверг 10 августа при помощи квадракоптера мать с ребенком нашли в лесном массиве неподалеку от Днепра в обессиленном состоянии.
«Как выяснилось, почти четверо суток они находились без еды и воды», - сказали в МВД.
Сейчас женщина и девочка доставлены в больницу, их жизни ничего не угрожает.