Украинские летчики научились противодействовать ударам россиян по авиабазам 11.08.2023, 21:23

Для России основная цель — именно самолеты.

Идея агрессора атаковать аэродромы, чтобы уничтожить украинскую боевую авиацию, оказалась довольно сомнительной, говорят эксперты, отмечает nv.ua.

С начала войны украинские самолеты после сигнала тревоги сразу покидают аэродромы.

«Для России основная цель — это именно самолеты. Но попасть в них они не могут. Россияне бьют по пустому аэродрому, и если приземлиться на него невозможно, то самолеты садятся на другом», — пояснил ВВС Україна исследователь авиации, историк и военный аналитик Михаил Жирохов.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона отмечал мобильность украинских летчиков и наличие большого количества запасных аэродромов.

«Авиация у нас довольно-таки мобильная, наши летчики знают, как противодействовать врагу в этих условиях. У нас десятки оперативных аэродромов на территории страны. Поэтому врагу не удастся так просто уничтожить нашу авиацию», — заявил он.

В последнее время РФ сосредоточила внимание на аэродроме в Староконстантинове Хмельницкой области, по которому бьет дронами, крылатыми и аэробаллистическими ракетами.

Настойчивость в атаках именно по этой авиабазе «нелогична и непонятна», считает Жирохов. Поразить украинские бомбардировщики Су-24 (носители дальнобойных ракет Storm Shadow) или уничтожить запасы ракет такими ударами, по его мнению, почти невозможно.

Правда, отмечает Жирохов, далеко не все украинские аэродромы подходят для бомбардировщиков Су-24. Они также не могут садиться на автомобильные трассы, как некоторые другие военные самолеты.

«Им нужна большая взлетно-посадочная полоса, чем, например, МиГ-29 или Су-27, которые могут базироваться даже на отрезках автодорог. Су-24 более тяжелая машина, требуются специализированные условия», — добавил эксперт.

В Воздушных силах «прекрасно знают» о желании России уничтожить военные самолеты в Украине, поэтому авиацию рассредоточили, говорил Юрий Игнат 26 июня, после очередного удара по Староконстантинову. По его словам, самолеты прячут, после чего авиаторы продолжают выполнять задачи, совершая ежедневно десятки боевых вылетов.

Последний раз мощный удар по авиабазе в Хмельницкой области произошел 5−6 августа. В Староконстантиновской громаде взрывной волной было повреждено несколько частных жилых домов, выбиты окна в учреждении культуры, помещении автовокзала и в коммерческом помещении. Во время ликвидации последствий атаки погиб спасатель.

Удар аэробаллистическими ракетами Кинжал 11 августа снова пришелся на военные аэродромы. В Ивано-Франковской области погиб ребенок, есть травмированные. Российская ракета попала на территорию частного дома, где жила семья с тремя детьми. В Киеве обломки сбитой ракеты упали в Оболонском и Днепровском районах города, в том числе на территорию детской больницы. Пострадавших в столице нет.

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