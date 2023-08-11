Компания EPAM снова первая по налогам в литовском IT 11.08.2023, 21:27

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Wargaming - на втором месте.

Компания EPAM по итогам первого полугодия вернула себе статус крупнейшего налогоплательщика в литовском ИТ. Лидер первого квартала Wargaming оказался на втором месте, пишет devby.io.

По данным Государственной налоговой инспекции при литовском Минфине, за январь-июнь EPAM Sistemos заплатила в литовский бюджет почти 11 миллионов евро налогов. Это в 4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (2,7 миллиона евро). Более того, сумма налоговых отчислений уже больше, чем за весь прошлый год.

Напомним, в 2022 году компания заплатила в литовский бюджет 10,4 миллиона евро налогов, то есть на 0,6 миллиона долларов меньше, чем за шесть месяцев этого года.

При сохранении текущей динамики отчислений общая сумма налогов по итогам этого года может вырасти до 25 миллионов евро. Если за первый квартал бюджет Литвы получил от EPAM 4 миллиона евро налогов, то за второй квартал — около 7 миллионов евро.

Литовский офис EPAM по-прежнему самый крупный среди ИТ-компаний с белорусскими корнями. В двух офисах — Вильнюсе и Каунасе — зарегистрировано более 1,4 тысячи сотрудников. Правда, с начала года общее число специалистов незначительно сократилось за счет вильнюсского офиса. На данный момент здесь зарегистрировано около 1360 человек, в команде офиса в Каунасе — 110 сотрудников.

И EPAM Sistemos, и Wargaming Vilnius по итогам первого полугодия ожидаемо оказались в топ-100 крупнейших налогоплательщиков Литвы. «Дочка» EPAM оказалась на 55 месте в рейтинге, а «дочка» Wargaming на 73 месте.

В топ-50 налогоплательщиков сектора «информация и связь» оказались еще четыре компании с белорусскими корнями: Andersen (4,4 миллиона евро уплаченных налогов), Gurtam (2,6 миллиона евро), Melsoft (2,4 миллиона евро) и Flo (1,5 миллиона евро).

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