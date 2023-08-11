Офис Зеленского: Украина и Великобритания начали переговоры о гарантиях безопасности 11.08.2023, 21:33

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К Совместной декларации, кроме стран G7, присоединились уже 13 государств.

11 августа Украина начала переговоры с Великобританией о гарантиях безопасности, предусмотренных Совместной декларацией стран G7, утвержденной на полях саммита НАТО в Вильнюсе 12 июля, отмечает «Зеркало недели».

«Сегодня состоялся очень важный разговор. Мы можем сказать, что с Великобританией такие консультации уже начаты», – заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, уже 13 стран-партнеров Украины (не считая «Большую семерку») присоединились к Совместной декларации G7. В настоящее время идет работа по разработке соответствующих двусторонних соглашений между Украиной и каждой из стран-гарантов.

Кроме стран G7 (США, Япония, Германия, Британия, Франция, Италия, Канада), к Совместной декларации присоединились Бельгия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Норвегия, Нидерланды, Португалия, Румыния, Финляндия, Чехия, Швеция и Латвия.

Напомним, что 3 августа аналогичные переговоры по гарантиям безопасности начались между Украиной и США. В Госдепе заявили, что соглашения о гарантиях безопасности Украине должны пережить любую президентскую администрацию, в том числе если к власти на следующих выборах вернется Дональд Трамп.

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