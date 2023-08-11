Полковник ВСУ спрогнозировал, когда украинские войска могут зайти в Крым 11.08.2023, 21:43

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ВСУ снизили плотность войск россиян, уничтожили основной боевой потенциал.

Украинские воины проредили оборону противника и живую силу. Речь идет, в частности, о той, которая была на «нуле», на первой линии обороны и подходила со вспомогательных линий.

Об этом ТСН сказал военный эксперт, лётчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

У ВСУ есть время

Оставшееся – это тыловые части, которые будут подтягиваться, выполнять боевую задачу, пытаться по крайней мере. Но, безусловно, с меньшим профессиональным мастерством.

- Вот нужно создать ситуацию, когда они также будут подтягиваться для того, чтобы их проредить, истончить, обточить, а дальше уже будет гораздо проще двигаться. На этот момент у них еще есть определенные силы, но это ненадолго – максимум в месяц хватит этих российских войск, – утверждает военный эксперт.

По мнению Свитана, украинские войска успеют до осенних дождей дойти до Азовского побережья, пересечь сухопутный коридор и после форсирования Днепра зайти через Армянск еще и в Крым. «Время у нас еще более 2 месяцев есть», – подытожил Роман Свитан.

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