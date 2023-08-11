Минобороны называет периметр военного аэродрома в Зябровке государственной границей Беларуси? 1 11.08.2023, 21:58

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Лукашистов поймали на лжи.

Вчера Министерство обороны Лукашенко опубликовало видео «об охране госграницы» войсками ССО. Действия на видео происходят среди зарослей акации на старой бетонной дороге, которые ранее строились на военных аэродромах, отмечает «Флагшток».

Неделей ранее Гомельский райвоенкомат также сообщал об «охране госграницы» войсками ССО — в Гомельском районе.

На том видео также заметны бетонные плиты в зарослях акации. В Гомельском районе такие есть только около Зябровки, где сегодня находится российский контингент.

Таким образом, Министерство обороны пытается выдать охрану военного объекта за усиление госграницы.

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