Рынок российского госдолга рухнул вслед за рублем 1 11.08.2023, 22:13

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РФ застыла в ожидании всплеска инфляции.

Крушение российского валютного рынка, где доллар и евро в пятницу пробили отметки 98 и 108 российских рублей, потянул за собой котировки российских государственных долговых бумаг, отмечает Finanz.

Индекс RGBI, отслеживающий стоимость облигаций федерального займа, пробил «дно» мобилизационной паники прошлой осени и опустился до самого низкого значения с мая 2022 года.

Рынок боится всплеска инфляции из-за девальвации рубля, которая сама по себе негативна, посколько снижает реальную доходность ОФЗ, говорит аналитик БКС Дмитрий Бабин.

Спрос на российский госдолг устойчиво падает по всем видам бумаг, указывает главный аналитик БК «Регион». Это создает новую угрозу бюджету, для покрытия дефицита которого Минфин РФ планировал занять триллион рублей за третий квартал.

В среду Минфин впервые с сентябрьской мобилизации был вынужден отменить размещение госбумаг, поскольку инвесторы требовали слишком высоких ставок: если в начале года занимать на 5-10 лет бюджет мог под 10% годовых, то теперь госбанки требуют 11% и выше.

Потерявший 40% нефтегазовых доходов и планирующий потратить 10 трлн рублей на войну, бюджет остается уязвимым: в 2024 году, после президентских выборов, власти могут запустить секвестр, считают аналитики БКС.

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