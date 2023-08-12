«Сладкая жизнь белорусского айтишника закончилась» 12.08.2023, 0:45

Работников IT-компаний нередко отправляют на скамью запасных.

IT-отрасль в Беларуси перешла от драйвера роста к группе, которая испытывает трудности. Трудности испытывают как компании, которые работают в Беларуси, так и релоцировавшийся IT-бизнес. Так, переехавшие в другие страны фирмы, которые ориентированы на аутсорс, начали менять политику поддержки сотрудников на бенче — временной паузе в ожидании нового проекта от заказчика, пишет «Зеркало».

«Получился оплачиваемый отпуск»

Игнат (все имена собеседников изменены) — айтишник, который работает в компании в Польше. В 2022 году он провел на бенче около трех месяцев. Через вынужденный оплачиваемый отпуск в ожидании проекта в его компании проходят одновременно порядка 15% людей. По словам собеседника, это средний или ниже среднего показатель по рынку IT-услуг в Польше. Игнат говорит, что рынок сильно сжался, а штат в компаниях за время пандемии заметно раздулся. Но в его компании, говорит, пока никто не был вынужден увольняться после бенча — новые проекты продолжают поступать.

Бенч — практика аутсорс-компаний, часто в IT, когда сотрудников, не задействованных в коммерческом проекте, отправляют в оплачиваемый отпуск. Чаще всего в ожидании нового проекта сотрудник продолжает получать зарплату и сохраняет социальный пакет. Как правило, его практикуют в компаниях, которые работают на аутсорс и где активность и загрузка зависит от заказов.

— Когда меня отправили на бенч, я воспринял это абсолютно спокойно, — говорит Игнат. — Эта новость подавалась так, что это не моя забота. Мне сказали, чтобы наслаждался, отдыхал и не беспокоился по этому поводу. Я и правда отлично проводил время — по сути, у меня получился оплачиваемый отпуск.

В это время Игнат путешествовал, читал книги, гулял по городу, «готовил вкусную еду и просто отдыхал». Иногда его привлекали для какой-нибудь работы в офисе, но это случалось редко. Никаких сомнений в том, что новый проект — а с ним и работа — будет, у него не было.

— Я много лет проработал в белорусской айтишке, у меня было ощущение, что за меня как специалиста идет борьба. Так что я был абсолютно спокоен, потому что жил с ощущением, что даже если для меня места не найдется [в новом проекте], то я смогу легко его найти в другой компании, — говорит Игнат.

С одной стороны, возможность айтишников уйти на бенч с сохранением дохода — это привилегия, считает Игнат.

— Я прекрасно отдаю себе отчет, что далеко не в каждой сфере люди могут похвастаться такими условиями. Но с другой стороны, если для компании важно удержать ценного сотрудника, даже если это чревато краткосрочной посадкой в плане его прибыльности, то это правильное решение.

В 2023 году ситуация изменилась. Так, когда молодой человек переходил из одного завершенного проекта в другой, речь зашла о том, что лучше бы не оказаться на «скамье запасных». Была высокой вероятность попасть в неоплачиваемый отпуск либо искать другие возможности, а возможно, и новую работу. Тогда Игнат понял, что ситуация в отрасли изменилась.

— В этом году уже было достаточно много историй людей, которые подолгу ищут работу. Плюс когда находишься в чужой стране, твое разрешение на проживание завязано на компании, в которой ты работаешь. Это тоже добавляет немного нервозности. Если бы сейчас повторилась такая ситуация (уход на бенч. — Прим. ред.), я бы, конечно, нервничал гораздо сильнее, — рассуждает Игнат. — Дело в том, что у каждой компании есть финансовая подушка. С одной стороны, она постепенно истощается, с другой стороны, несмотря на постоянные разговоры, что рынок вот-вот начнет набирать обороты, этого не происходит. Получается, что если раньше компания могла отправить 15% штата в оплачиваемый отпуск, то сейчас, наверное, там понимают, что это не краткосрочная тема и нужно искать долговременные решения.

За последний год в IT-сфере подход к бенчу изменился — вероятно, в связи с ситуацией на рынке компании больше не могут себе позволить оплачивать работников, которые сидят на скамье запасных. Но Игнат видит причину не только в этом:

— В 2022 году компании достаточно свободно перевозили людей в Европу. А потом оказалось, что эти специалисты стали на порядок дороже. Но одна из продающих сторон белорусских IT заключалась в том, что специалисты у нас не только хорошие, но и относительно дешевые. А сейчас эта особенность отпала. В результате на такие локации стало сложнее находить проекты, проще это делать для людей в Грузии, Узбекистане, Армении, Кыргызстане, Казахстане. Во-вторых, компании готовились к краткосрочному кризису и рассчитывали, что летом-осенью 2022 года рынок начнет расти, но прошел уже год, а он все не растет. Управление коротким кризисом сильно отличается от управления длительным. В таких условиях уже не идет речь о том, чтобы удержать ценного сотрудника. Скорее, стоит вопрос, насколько ценен этот сотрудник и будет ли у компании возможность находить для него проекты в будущем.

— Я постоянно отслеживаю ситуацию на рынке и в отрасли и вижу, насколько реже стали писать рекрутеры. В моей компании наем практически остановился. Сейчас берут людей только на конкретные горящие позиции, а раньше брали, потому что компания всегда росла, — так Игнат видит ситуацию в отрасли. — Cлышу много историй о том, как в компаниях, у которых, может быть, меньше финансовая подушка, люди оказываются или уволенными, или уходят в бессрочный неоплачиваемый отпуск. В итоге понимаешь, что сладкая жизнь белорусского айтишника отчасти закончилась. Может быть, когда-нибудь она снова вернется.

«Существует риск остаться без проекта и искать новую компанию»

Марат — релоцированный айтишник одной из известных белорусских компаний. Уже около трех месяцев он находится на бенче. Но это, говорит, еще не большой срок — некоторые его коллеги провели в таком вынужденном отпуске больше 8−9 месяцев.

— У нас зарплата не сокращается для тех, кто на бенче. Однако следует помнить, что важную часть дохода айтишников составляют годовые бонусы, которые могут быть значительно уменьшены или даже отсутствовать. Бенч может быть полезным для обучения и развития. Однако в целом большинство айтишников предпочли бы работать на проекте, так как это обеспечивает более насыщенный опыт и доход, — рассказывает он и уточняет, что в этот период есть возможность учиться, расширять свои знания и компетенции, заниматься волонтерством, готовиться к будущим проектам.

Плюс, говорит Марат, есть возможность получить дополнительный доход или опыт, который станет бонусом в работе в будущем. Например, заниматься программированием для других проектов, участвовать в предпродажных мероприятиях и волонтерить.

Возможность находиться на бенче с сохранением оклада говорит о компании, которая ценит своих сотрудников, считает айтишник. Однако длительный такой отпуск имеет и свои минусы — он может влиять на профессиональное развитие и финансовое положение сотрудника.

В целом же уход на бенч вызывает определенные переживания, признается белорус.

— Независимо от опыта и уровня навыков существует риск остаться без проекта и искать новую компанию. С появлением новых технологий и изменением требований рынка процесс поиска нового проекта становится более сложным и требует широкого спектра знаний.

Леон работает в IT с 2009 года. С 2020 трудится в небольшой аутсорс-компании.

— Первый бенч случился в декабре 2020-го. Не успел я проработать и трех полных месяцев, как проект поставили на паузу, и меня не нашли куда деть, — вспоминает мужчина. — Потом проекты появлялись и пропадали постоянно. Некоторые из них были на год, а некоторые на несколько месяцев. С февраля 2022-го начались сложности не только с проектами, но и с зарплатой. В ноябре прошлого года я ушел на бенч, планировалось, что он будет недолгим, но все пошло не по плану. Зарплата задерживалась — ее платили в полном объеме, просто частями и долго. Но уже в январе сообщили, что не смогут платить полную зарплату, причем не только мне.

По словам Леона, ему предложили выплаты в размере 125 рублей в месяц с сохранением рабочего места на время нахождения на бенче. К тому же компания стала предлагать сотрудникам использовать накопившиеся отпуска.

— Выходит так, что мой последний бенч продлился с ноября (включая отпуск) по июль. В такой же ситуации были многие другие, но не все смогли смириться с этим. В итоге мы потеряли значительную часть своей команды.

Сам Леон, говорит, не стал искать другую работу, а вариант релокации его семье не подходит.

— Мы, возможно, и хотели бы уехать, как это сделали многие наши знакомые, но при трезвом просчете ситуации поняли, что у нас никак не получился бы положительный результат. К тому же в 2020 году мы приняли сложное для себя решение ввязаться в строительство жилья. После того как ввязались в стройку, поняли, что теперь мы в Беларуси надолго.

Леон с супругой растят нескольких детей, поэтому решили, что она оставит работу и будет заниматься детьми. «Она работает мамой, и забот ей хватает», — объясняет он.

— Вся семья на мне, а я остался без зарплаты. Понятное дело, что мне пришлось подыскивать другие источники дохода. В сложные времена кто-то опускает руки, а кто-то находит возможности. Я стал промышлять доставкой товаров из ЕС, оказывать посреднические услуги. Моих доходов кое-как хватало, чтобы сводить концы с концами, с учетом того, что фирма продолжала выплачивать долги по зарплате частями, — рассказывает Леон. — Не так давно мне намекнули, что и бенч не может длиться вечно и меня попросту «попросят» с работы, если не появится проект. Я воспринял эту новость нормально, так как понимал ситуацию.

Но история пошла иным путем: проект все же появился, а активность компании постепенно возвращается в нормальное русло. С двумя отличиями — урезанная команда после ухода части сотрудников и ограниченные возможности получения заказов из-за санкций и нежелания западных фирм работать с белорусскими компаниями.

— Продолжительные бенчи влияют на квалификацию и на твое отношение к работе, — рассуждает Леон. — У меня есть подозрение, что если я вдруг потеряю работу, то в IT больше не вернусь. Буду искать другие варианты, пусть и не столь доходные.

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