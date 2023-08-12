«Заговор скупщиков» 12.08.2023, 3:45

Белорусы возмущены ценами на ягоды.

Есть такая народная мудрость, что в городе Дрогичин Брестской области летом даже преступность падает. Всё потому, что некогда. Летом только ленивый дрогичинец не работает на выращивании ягод. Сначала клубника, потом малина, голубика, ежевика, черника... Кто-то имеет большие плантации, а кому-то хватает приусадебного участка. Еще одна часть дрогичинцев занимается закупкой ягоды, другие - отвозят на рынки. Сайт ganc-chas.by спросил жителей Дрогичина у заготовительных пунктов, довольны ли они закупочными ценами в этом году.

На 11 августа 2023 года актуальные закупочные цены в Дрогичине примерно следующие. Малину на заморозку принимают по 3-3,5 рубля. Сортовую крепкую крупную малину закупают до 7 рублей. Голубику среднекрупную по 8,5 рубля. В зависимости от качества голубику могут закупать до 11 рублей. Ежевику берут до 10 рублей без красных точек.

Что говорят люди у заготовительного пункта

Говорят, раньше закупка была приятней для тех, кто приносит свои ягоды.

«Так себе, может быть. Лучше было в прошлом году, или позапрошлом. Мы не в курсе чего цена упала. Нам бы чем больше – тем лучше».

«В прошлом году была больше в два раза. Труд тяжелый».

Женщина сдала и не знает, за сколько: «Я даже и не спрашивала, по чем. Сколько дали».

Доволен ли мужчина: «Довольны. Можно заработать. Сколько дадут, столько и хорошо».

Заговор скупщиков

Некоторые люди высказываются, что есть сговор скупщиков: «Я вам говорю, что это заговор».

Еще одна женщина так считает. Она говорит, что надо делать паузы, чтобы поднимать закупочные цены в Москве:

«Естественно, это сговор. Один человек сразу выставляет цену, а после нее все такую же цену делают. А во-вторых, если малины много, рынок Москвы завален, то давайте день не закупать».

Женщина вспомнила прошлогоднюю историю, когда заготовители сговорились в своем чате и вместе снизили цены закупки у населения:

«Была цена 9, завтра мы поставим 7, послезавтра — 5, а через два дня мы поставим три рубля. «Это быдло будет нам нести и по 3 рубля». Было такое. Я лично это помню, и скриншоты эти с переписки. И тогда все люди возмутились. Два или три дня никто не сдавал, и цена осталась 5 или 7 рублей до конца сезона. И это нормальная была цена на тот момент. Но сейчас же все дорожает. Получается, что одна сельхозпродукция дешевеет», – рассказала жительница Дрогичина.

Женщина ответила, какая адекватная цена ее бы устраивала:

«А если закупать по 7-8, а продавать по 20… Ну хотя бы была закупочная 14 — я согласна. Реальная цена. Я делала сравнение. В прошлом году до 20 июля сдавала голубику до 15 рублей. В этом году она со второго июля буквально за неделю упала до 8 рублей. Это нереальная цена».

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