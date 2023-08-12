Взрыв на заводе под Москвой: в РФ нашли крайнего
- 12.08.2023, 5:00
Директора «Пиро-Росс» отправили в СИЗО.
Сергиево-посадский городской суд Подмосковья арестовал Сергея Чанкаева. Он является техническим директором фирмы «Пиро-Росс», на складе которой недавно произошел взрыв. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на российские пропагандистские Telegram-каналы.
Как сообщают росСМИ, на взорвавшемся в Сергиевом Посаде складе хранилось около 4 тонн пороха, переданных с оборонного завода для утилизации.
Как считает следствие, причиной взрыва стало якобы нарушение техники безопасности. При этом Чанкаев отрицает факт нарушений, которые могли привести к взрыву.
Стоит отметить, что АО «Загорский оптико-механический завод» входит в холдинг «Швабе» российской госкорпорации «Ростех». Но якобы один из основных российских разработчиков и производителей наблюдательных приборов для силовых структур и промышленности.
Там также производится медицинская аппаратура для диагностики и лечения заболеваний ткани и сосудов глаза, флюорографы и усилители яркости рентгеновского изображения, а также различные фотометрические приборы.
Напомним, 9 августа в Московской области на Загорском оптико-механическом заводе произошел взрыв. Предприятие находится в городе Сергиев Посад, который находится в 70 км от Москвы.