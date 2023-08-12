Взрыв на заводе под Москвой: в РФ нашли крайнего 12.08.2023, 5:00

Директора «Пиро-Росс» отправили в СИЗО.

Сергиево-посадский городской суд Подмосковья арестовал Сергея Чанкаева. Он является техническим директором фирмы «Пиро-Росс», на складе которой недавно произошел взрыв. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на российские пропагандистские Telegram-каналы.

Как сообщают росСМИ, на взорвавшемся в Сергиевом Посаде складе хранилось около 4 тонн пороха, переданных с оборонного завода для утилизации.

Как считает следствие, причиной взрыва стало якобы нарушение техники безопасности. При этом Чанкаев отрицает факт нарушений, которые могли привести к взрыву.

Стоит отметить, что АО «Загорский оптико-механический завод» входит в холдинг «Швабе» российской госкорпорации «Ростех». Но якобы один из основных российских разработчиков и производителей наблюдательных приборов для силовых структур и промышленности.

Там также производится медицинская аппаратура для диагностики и лечения заболеваний ткани и сосудов глаза, флюорографы и усилители яркости рентгеновского изображения, а также различные фотометрические приборы.

Напомним, 9 августа в Московской области на Загорском оптико-механическом заводе произошел взрыв. Предприятие находится в городе Сергиев Посад, который находится в 70 км от Москвы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».