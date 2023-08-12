Восстание дронов в Крыму: беспилотники массированно атаковали военные базы РФ 1 12.08.2023, 8:07

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На полуострове прогремели мощные взрывы, Керченский мост перекрыт.

В ночь на субботу, 12 августа, во временно оккупированном россиянами Крыму прозвучали мощные взрывы. Местные жители заявили, что в Новоозерном, где находится крупная военная база РФ, слышали звуки дронов, взрывы и вспышки от выстрелов.

Об этом пишут российские и местные Telegram-каналы. На военной база РФ в Новоозерном «было светопреставление», отмечет «Крымский ветер».

Оккупанты перекрыли Крымский мост.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», – сообщили в 01:30 в информационном центре по автомобильным дорогам в Крыму.

Telegram-канал «Крымский ветер» сообщил, что в Новоозерном около часу летали беспилотники. Также авторы ресурса опубликовали видео, на котором можно услышать звуки стрельбы, громкие взрывы и вспышки в небе.

По данным канала, в этом населенном пункте находится российская военная база хранения, развернутая перед началом войны – 943 ЦЗМР. «По словам наших подписчиков, техники там немеряно», – говорится в сообщении.

Взрывы также раздались в районе Феодосии в Кировском районе на востоке полуострова.

По данным местных пабликов, взрыв около Феодосии был довольно сильным. В сети пишут, что «полетело несколько ракет» в райне Чауду.

«Что за взрывы в городе?... 3 бабах так самый громкий был... Видела что что-то бахнуло возле нефтебазы и еще где-то рядом», - также рассказывают в ТГ-канале «ЧП Феодосия».

В то же время советник фейкового «главы» Крыма Олег Крючков заявил, что над разными районами Крыма «сработали системы ПВО».

Уже утром в Минобороны России заявили, якобы этой ночью над оккупированным Крымом «силами и средствами ПВО было ликвидировано 20 дронов».

В ведомстве страны-агрессора рассказали, будто 14 беспилотников были сбиты, а еще 6 - «подавлены» средствами радиоэлектронной борьбы.

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