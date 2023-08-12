закрыть
12 августа 2023, суббота, 8:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Москве загорелся BMW с автобазы помощника Путина

  • 12.08.2023, 8:09
  • 2,154
В Москве загорелся BMW с автобазы помощника Путина

Автомобиль вспыхнул прямо во время движения.

В столице России Москве произошло чрезвычайное происшествие. Там загорелся BMW с автобазы помощника президента РФ Владимира Путина.

Соответствующее видео появилось в сети. Об этом сообщил спикер оперативного командования «Юг» полковник Владислав Назаров в Telegram-канале. Автомобиль вспыхнул прямо во время движения.

Двигатель правительственной машины самозагорелся на асфальте Ленинградского проспекта.

Сама иномарка, по данным Назарова, закреплена за заместителем главы администрации президента РФ по госнаградам Сергеем Зубковым.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Август в бункере с квантовым компьютером
Август в бункере с квантовым компьютером Владимир Халип
«Кветак больш ня будзе»
«Кветак больш ня будзе» Ирина Халип
Драндулет на Луне
Драндулет на Луне Александр Невзоров
В 2020-ом году белорусов зауважал весь мир
В 2020-ом году белорусов зауважал весь мир Дмитрий Бондаренко