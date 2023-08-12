В Москве загорелся BMW с автобазы помощника Путина
- 12.08.2023, 8:09
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Автомобиль вспыхнул прямо во время движения.
В столице России Москве произошло чрезвычайное происшествие. Там загорелся BMW с автобазы помощника президента РФ Владимира Путина.
Соответствующее видео появилось в сети. Об этом сообщил спикер оперативного командования «Юг» полковник Владислав Назаров в Telegram-канале. Автомобиль вспыхнул прямо во время движения.
Двигатель правительственной машины самозагорелся на асфальте Ленинградского проспекта.
Сама иномарка, по данным Назарова, закреплена за заместителем главы администрации президента РФ по госнаградам Сергеем Зубковым.