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Умер главный редактор «Прессбола» Сергей Лисичкин

  • 12.08.2023, 8:11
  • 3,028
Умер главный редактор «Прессбола» Сергей Лисичкин

Ему было 54 года.

Умер главный редактор «Прессбола» Сергей Лисичкин, который занимал эту должность с конца 2020-го. Ему было 54 года. О смерти главреда издание сообщило в телеграм-канале.

«Горестная новость пришла сегодня вечером. На 55-м году жизни не стало главного редактора «Прессбола» Сергея Лисичкина», — говорится в сообщении 11 августа. Причина смерти главреда не уточняется.

Сергей Лисичкин возглавил «Прессбол» в декабре 2020 года, сменив на этом посту исполнявшего обязанности главреда Дмитрия Беленького. По его словам, предложение занять должность ему поступило от председателя Белорусской федерации футбола Владимира Базанова.

Лисичкин стал пятым редактором «Прессбола». До этого он работал корреспондентом на телеканале ОНТ, по совместительству — пресс-секретарем клуба по хоккею на траве «Минск». Также он ранее писал для газеты «Физкультурник Беларуси» (сейчас «Спортивная панорама»), сотрудничал с «Совбелией», «Комсомольской правдой», «Минским курьером» и другими изданиями.

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