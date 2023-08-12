ВСУ «прижали» россиян на западе Запорожской области 12.08.2023, 8:28

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Украинская армия продвинулась на нескольких участках фронта.

За прошедшие сутки, 11 августа, украинские войска достигли тактически значимого продвижения в западной части Запорожской области и оказались на северной окраине населенного пункта Роботино. Российские оккупанты вынуждены передислоцировать свои силы в этом районе, их оборона может ослабиться.

Об этом говорится в аналитике американского Института изучения войны (ISW). Отмечается, что контрнаступательные операции Сил обороны продолжаются на трех направлениях фронта: Бахмутском, Бердянском (район границы между Донецкой и Запорожской областями) и Мелитопольском (запад Запорожской области).

Аналитики отметили, что геолокационные кадры, опубликованные 11 августа, подтверждают, что украинские силы достигли северной окраины поселка Роботино, что в 10 км к югу от Орехова на западе Запорожской области, хотя постоянство и степень этих позиций сейчас неясны. Украинские операции на последней неделе в этом районе были направлены на ослабление российской обороны.

На кадрах с геолокацией, опубликованных 11 августа, видно, что украинские силы продвинулись к Урожайному, что на 9 км к югу от Великой Новоселки вдоль границы Донецко-Запорожской области. Российские военные блогеры утверждали, что 10 и 11 августа украинские силы оттеснили российские войска к населенному пункту.

Аналитики убеждены, что контрнаступление Сил обороны, вероятно, заставляет российских военных передислоцировать свои обороняющиеся силы в западной части Запорожской области, что указывает на то, что украинские действия могут значительно ослабить российскую оборону. Для укрепления указанного участка фронта с левобережья Херсонщины, в частности, были переброшены подразделения 7-й гвардейской воздушно-десантной дивизии (ВДВ), которые теперь участвуют в ожесточенных боях под Роботиным. Также туда прибыли подразделения батальона «Восток Ахмат», подконтрольные главе Чечни Рамзану Кадырову.

Переброска в указанный район этих подразделений является первым явным введением новых российских соединений, ведь с начала украинского контрнаступления основными силами здесь были части 42-й мотострелковой дивизии, 58-й общевойсковой армии (Южный военный округ) с элементами 22-й и 45-й отдельной гвардейской (Главное управление Генерального штаба России), а также 810-я бригада морской пехоты (ЧФ). При этом с прибытием подкрепления ротация для основных сил РФ не предусматривается.

«Отсутствие российских оперативных резервов означает, что российскому командованию придется производить дополнительные боковые передислокации, если они хотят в будущем усилить определенные участки фронта», – считают в ISW.

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