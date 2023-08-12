«Белавиа» запустила прямое авиасообщение с Индией: цена шокировала 12.08.2023, 8:46

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В пятницу состоялся первый вылет.

Компания «Белавиа» впервые запустила прямое авиасообщение с Индией — открыт регулярный рейс из Минска в Дели. В пятницу, 11 августа, состоялся первый вылет, сообщает пресс-служба национального авиаперевозчика.

Рейсы из Минска пока что будут еженедельными, по пятницам. Полетное время — около семи часов:

вылет из Минска в 20:25, прибытие в Дели — в 05.35 по местному времени;

обратный рейс из Дели в 06:55 с прилетом в Минск в 11:40.

С 20 сентября планируется добавить еще один рейс — по средам в Дели и по четвергам обратно.

Билет в одну сторону обойдется от 319 евро, в обе — от 569 евро (тариф SMART, с багажом). Для сравнения, билет на прямой рейс «Аэрофлота» из Москвы в Дели стоит в два раза дешевле — около 160 евро.

— Прямой регулярный рейс в Дели — это действительно историческое событие для нас. […] Я уверен, этот рейс поможет росту транзитных перевозок через Национальный аэропорт Минск. Рейс будет пользоваться спросом среди туристов и студентов, которые учатся в Республике Беларусь, — считает генеральный директор авиакомпании Игорь Чергинец.

Как отметил гендиректор Национального аэропорта «Минск» Вячеслав Хоронеко, данный рейс позволит белорусам расширить географию полетов через аэропорт Дели благодаря стыковкам в страны Северной Америки, Западной Европы, а также Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии.

Чтобы попасть в Индию, белорусам нужна виза. Получить ее можно онлайн на 30 дней, 1 год или 5 лет. Заявку нужно подавать не позднее чем за 4 дня до вылета на сайте indianvisaonline.gov.in — нужно лишь оплатить визу, заполнить анкету и приложить личное фото и скан паспорта.

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