«К русским москвичи относятся с особой брезгливостью» 4 Юрий Шулипа

12.08.2023, 8:55

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Почему цивилизованным народам никогда с ними не договориться.

Что вы знаете о москвичах? Да, практически ничего.

Только тот, кто длительное время жил в Москве, работал и бывал в коридорах власти, общался с москвичами, может систематизировать и передать отношение москвичей к основным насущным вопросам. Чтобы понять, что с москвичами невозможно договориться в принципе, нужно иметь четкое представление о системе ценностей, в которой ментально пребывают москвичи.

Мой опыт проживания в Москве, работы в органах власти и в провластных структурах, дал мне возможность смоделировать понимание москвичей окружающего их мира.

Конечно, я не смог познать все лукавства москвичей, когда жил в Москве, но продолжаю познавать их вместе с вами уже дистанционно.

Каковы ценности москвичей?

1. В Москве москвичам всегда все обязаны, ведь они априори считают себя кастой неприкасаемых.

2. К русским, москвичи относятся с особой брезгливостью. Даже в служебных контактах стараются с ними как можно меньше говорить и физически к ним прикасаться. Кто такой русский в понимании москвича? Раб, лох, терпила, мерзость, завистник банкетов москвичей, а стало быть, враг.

3. Как москвичи относятся друг к другу? Примерно так, как я улавливал разговоры двух на 1-й взгляд равностатусных москвичей:

– На моем авто – мигалка, а на твоем ее нет – значит, ты лох.

– У меня есть предписание на транспорт (документ оперативного прикрытия, запрещающий проверку документов и досмотр автомобиля), а у тебя его нет, – значит, ты лох.

– У меня есть пропуск в Кремль, а у тебя его нет, – значит, ты лох.

Те москвичи, которые не имеют служебных автомобилей, на них смотрят как на блаженных.

Серийный убийца, садист и террорист Пригожин не просто так испугался, что ему деактивировали автомобильный пропуск в Кремль и контакты с высокопоставленными чиновниками путинской администрации. Для него это сродни перевода в низшую касту «отверженных». Именно этот факт стал одним из оснований для «пригожинского мятежа».

Ведь москвичи прекрасно знают, что в основе сохранения и увеличения их богатств лежит власть, и путинская система. В Москве власть всегда порождает собственность и ее обеспечивает.

Москвичи ведут борьбу между собой, это сложная подковерная борьба, непонятная всем остальным, внутри путинской системы за продолжение и увеличение своего банкета.

Москва – столица империи зла. Москва – антицивилизация, экзистенциональный враг западной и прочих вокруг нее цивилизаций.

Поэтому все военные и силовые структуры, там пользуются престижем и популярностью среди москвичей. Они есть суть, смысл и основа существования Московии. Когда вам говорят обратное, вас дезинформируют!

А кто такой в понимании москвичей «коренной москвич»? Это тот, кто основательно укоренился во власти. Это охраняемое лицо ФСО, как правило, занимающее высшее положение в системе власти.

4. Москвичи и права человека!

Москвичу чуждо такое понятие как «права человека».

– Какие еще такие права человека? – скажет вам в тайне москвич. Меня эти права не касаются. Есть только мое право на власть и участие во властном банкете.

Алчные, корыстные, злые, подлые, ненавидящие все окружающее лютой ненавистью, – таковы среднестатистические москвичи.

Ведь смысл существования Москвы, это бесконечный путь великой подлости, являющийся продолжением ордынского пути. Москва – великая подлость. Москва – фактическая преемница восточных варваров и тиранов.

В условиях, когда траты на войну против Украины, являются основным источником расхода Московии, у москвичей по-прежнему масса денег, в среднем, они долларовые миллионеры. А санкции как вы знаете, дырявые, и действуют далеко не в полной мере.

5. Каково отношение москвичей к Навальному, Кацу, Шульман и к прочей псевдолиберальной тусовке?

– Фрики, лошары, слабаки. Вообще, никто. И правильно режим сделал, что их «опустил» – примерно так считают большинство москвичей.

Частичное признание Западом этих лиц в качестве представителей «российской оппозиции», является грубейшей ошибкой, поскольку они не представляют большинства и сил, имеющих в Московии реальную власть. Это просто безумная глупость, заключающаяся в создании иллюзии, будто бы империя зла может когда-нибудь стать демократическим государством. Из-за непонимания этой истины, происходит уже более 20-ти лет продление агонии своего врага – империи зла со стороны Запада.

6. А каково отношение москвичей к тем, кого демонстрируют на украинских и прочих западных телеканалах под легендой «хороших русских»?

Еще в 2010 году, я дал им определение: «юридически ничтожная политическая мошкара». Лохи и шестерки москвичей, которыми москвичи просто брезгуют и которых откровенно презирают.

– Если ты не добыл миллион долларов, у тебя нет должности в федеральном органе власти и иммунитета от уголовного преследования, значит ты никто, – именно так думают москвичи.

Навальнисты, т. н. «хорошие русские», московские либералы, это исключение из большинства. Они ни в коем случае не представляют большинство «глубинарий». Ибо они не при власти, а посажены, загнаны «под плинтус», или изгнаны из Московии.

Кроме того, москвичи из ФСБ, следственного комитета и МВД скажут: ну и хорошо, что в Московии такие репрессивные законы, посадим мы их для плана, и обеспечим себе карьерный рост.

Поэтому, никогда демократическим путем никакие Навальнисты, т. н. «хорошие русские», московские либералы и пр., не придут к власти в Московии. А некоторые из них – как некоммерческие, так и коммерческие полезные идиоты Москвы (откровенно приплаченные агенты!).

7. Отношение москвичей к Западу. На Западе хорошо, безопасно и сытно. Нужно покупать тут недвижимость, чтобы свалить сюда на пенсию. Да и детей своих, жен и любовниц нужно отправлять на Запад. Но сами западники – слабаки и лохи, они глупы, мы их за это ненавидим и обязательно «сделаем».

8. Отношение москвичей к войне против Украины и Запада. Точно такое же, как и в роспропаганде. Роспропаганда умело транслирует отношение москвичей к окружающему миру. Четвертая мировая гибридная война против Украины и Запада рассматривается москвичами как психологический бонус, демонстрация влияния, силы и получения удовольствия от страданий мирных жителей Украины, и захвата чужих территорий.

Москвичи ненавидят украинцев, белорусов и прочих народов лютой ненавистью. Так в частности, москвичи считают белорусов дебильными (так называли их сотрудники управления внешней политики администрации президента РФ в Кремле и на Старой Площади) за то, что они не хотят считать себя русскими и оккупировать себя Московией в виде 8-го федерального округа. Впрочем, москвичи ненавидят все народы, чьи страны расположены вдоль границ РФ. Ведь Москва, это бесконечное продуцирование ненависти ко всему ей чуждому и неподконтрольному.

А остальной Коллективный Запад москвичи ненавидят за отсутствие у Запада сопротивления их агрессии против Запада. Пассивное (виктимное!) поведение Запада разжигает у москвичей агрессивные аппетиты.

Любые переговоры с Москвой до ее поражения, – туман войны, прикрытие длящейся и будущих войн.

Москвичи – носители фашистской и садистской идеологий, они – источники фашизма и садизма. А фашизм и садизм исторически изживаются только контрсилой.

Так называемый «раскол элит» может проявиться после очередного тактического поражения Москвы в Украине. Они потом найдут себе другого плешивца и вновь объединятся вокруг него.

Россия страна одного города – Москвы. Чтобы прекратить войну, нужно помимо других мест на территории агрессора, систематически наносить массированные ракетные удары по Москве.

Нужно формировать в сознании москвичей устойчивое понимание того, что украинские ракеты и беспилотники никогда не закончатся.

Нужно добиваться того, чтобы москвичи пережили все тяготы и лишения войны, как жители Чернигова, Харькова, Мариуполя и прочих украинских городов. Бомбить, бомбить и еще раз бомбить Москву, – в 1-ю очередь центры принятия решений и военного управления, силовые структуры, склады, подстанции и все прочее.

Нужно чтобы москвичи ощутили на себе все ужасы и неудобства войны. А пока из-за символических, неполных и откровенно дырявых санкций, этого не происходит.

И только тогда, когда агрессор будет поражен в его логове, война закончится. Но вы с ними не станете договариваться. Вы просто заставите действовать побежденного агрессора в рамках международного права и своих национальных интересов.

А пока предложите «хорошим русским» (тем, кто не на территории, подконтрольной агрессору!) донатить на ВСУ и принять участие в работе иностранного легиона в войне против агрессора. Вот таким образом мы и проверим их серьезность намерений в борьбе с режимом и уровень поддержки со стороны противников российского режима.

Юрий Шулипа, «Фейсбук»

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