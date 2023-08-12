Христо Грозев: Через полгода Пригожин либо умрет, либо начнет новый переворот 2 12.08.2023, 8:59

3,280

Могут произойти и другие знаковые события.

Через шесть месяцев главарь российской частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин либо умрет, либо поднимет еще один мятеж.

Такой прогноз сделал журналист-расследователь Христо Грозев в интервью Financial Times. Он сказал, что заподозрил попытку переворота накануне вечером, поскольку они зафиксировали «взрыв» телефонного трафика между высокопоставленными российскими военными.

«Путин выступил по телевидению и назвал Пригожина предателем. Все знают, что делают с «предателями», а Путин этого не сделал. Он хочет видеть его мертвым. Пока он этого сделать не может. Через полгода Пригожин либо умрет, либо произойдет второй переворот», - сказал он.

Расследователь не считает, что какая-то часть российской элиты, за исключением военно-промышленного комплекса, видит смысл в войне против Украины. «Они не высказываются, потому что это дилемма заключенного. Они не хотят быть первыми или единственными», - считает Грозев.

По мнению журналиста, Путина могут свергнуть по одному из двух сценариев. «Либо дилемма заключенного будет снята, либо от него просто избавятся путем более скоординированного переворота. Пока этого нет ни среди олигархов, ни среди министров, ни в ФСБ. Но для остальной элиты жить в условиях Северной Кореи 2.1 с замороженными банковскими счетами нежелательно. Могут произойти и другие события. Скажем, перелом в судьбе на фронте», - добавил Грозев.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».