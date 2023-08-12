В Беларуси появилась колбаса с самурайским названием 3 12.08.2023, 9:10

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У продукта очень необычный цвет.

В продаже появилась черная колбаса. Она носит самурайское название и обещает необычные вкусовые ощущения. Журналист издания Blizko.by немедленно выехал в командировку в фирменный магазин мясокомбината, приобрел новинку, после чего ее продегустировали.

Что еще за черная колбаса?

Белорусы уже ели черное мороженое, черные макароны и черные пельмени. Теперь дошла очередь до колбасы. Такими темпами скоро можно будет вообще есть и пить все черное, поклонникам темных тем в мобильных устройствах должно понравиться.

Черную колбасу выпустил Слонимский мясокомбинат. Колбаса называется «Бусидо». Это такой самурайский кодекс чести, когда есть только путь, но нет цели, а путь надо пройти достойно, чтобы другим самураям не пришлось за тебя краснеть, когда понадобится провести чайную церемонию или обряд сэппуку.

В описании от мясокомбината сказано так:

«Новинка Слонимского мясокомбината с уникальным стилем и вкусом — колбаса «Бусидо»! В чем же ее особенность? Черный окрас. Его мы получили благодаря растительному черному углю в составе. Дизайн. Он вдохновлен японскими мотивами и отражает название продукта — «Бусидо» — кодекс самурая. Мясной микс. Сочная говядина и куриное филе просто таят во рту. Попробуйте нашу колбасу «Бусидо» уже сегодня и погрузитесь в Японию прямо у себя дома!»

Где найти?

Колбасу вам продадут в фирменном магазине Слонимского мясокомбината. В Минске у него всего три фирменных магазина: на Комаровке, у станции метро «Михалово» и на улице Чкалова недалеко от Дома культуры железнодорожников.

Колбаса нашлась в том магазине, что рядом с метро «Михалово». На сайте предприятия она изображена целым батоном, но в магазине сказали, что таких у них не бывает. Приезжает только нарезанная кусками по 450-480 граммов и упакованная в полиэтилен под вакуумом, из-за чего впечатление от красивой оболочки смазывается.

Колбаса стоит 29 рублей за кило.

Как выглядит и что внутри?

Извлеченная из полиэтилена, колбаса выглядит круто. Текстильная упаковка, напоминающая коленкоровую обложку книги из тех времен, когда трава была зеленее, и с аккуратным швом, словно на подголовнике вашего Koenigsegg. На оболочке можно рассмотреть самурая, вкладывающего свою катану в ножны на фоне восходящего солнца.

Вообще колбаса называется черной, но на деле она скорее серая, особенно если сорвать тканевую оболочку и взглянуть на продукт сборку. Срез красивый, тут все оттенки белого, красного и серо-черного. Сразу хочется ее съесть.

Описание на сайте комбината очень скудное, как будто сам самурай сказал как отрезал: «состав — говядина, филе куриное».

Все, что красное, — это натуральная говядина кусками, с прожилками, со всем, что положено иметь мясу. Все, что черное, — это куриное филе, закрашенное углем. Все, что белое, остается назвать салом.

На этикетке можно найти намного больше слов и цифр в описании. Из всем понятных ингредиентов: говядина, филе куриное, крахмал картофельный, черный перец, душистый перец, лавровый лист, тмин, лук, чеснок, мускатный орех, соль.

Не обошлось без ароматизаторов и усилителей вкуса и аромата.

Белков — 17 граммов, жиров — 9 граммов, углеводов — 2 грамма, энергии — 160 килокалорий.

Что говорят дегустаторы?

На этикетке сказано, что срок хранения колбасы — до 45 суток, и только настоящий самурай может ждать столько времени. Когда колбасу нарезали тонкими ломтиками, на сочный запах со всего этажа тут же сбежались клерки предложить свои услуги в дегустировании «Бусидо».

И вот что они рассказали на условиях полной анонимности.

«Когда ты ее ешь, — то это вкуснее, чем когда нюхаешь. Сделана так, как будто сальтисон, или кумпяк, как в деревне делали и к потолку подвешивали. Но мне кажется сомнительным, что она черная, — думаю, это будет отпугивать покупателей. Зато радует, что это нормальное мясо, а не желатин какой-то».

«По цвету прикольная. Но она резиновая, рассыпчатая, в ней какие-то жилки, которые плохо жуются. Лучше есть ее без хлеба. Но второй кусочек я не хочу, мне не понравилось».

«Она такая мягкая сразу, потом потверже. Солоноватая, вкусная. Похоже на запеченную рульку».

«На вид красивая, но запах у нее немножко… резкий. В целом ничего так, но я бы лучше купила обычный брестский сервелатик и съела».

«Кориандр в ней, что ли. Чувствую смесь мяса различного, вяленую говядину, по-моему, и очень острые специи; оставляет привкус во рту достаточно долгий. Под это надо бородинский хлеб. Колбаса подходит, чтобы перебить горький вкус. Под перекус я бы ее не взял, но взял бы для застолья».

«Текстура странная, по вкусу интересная. Три вида мяса, чувствую свинину с говядиной, а курицы тут нет. Не чувствую ничего, кроме перца и соли, — нет тут кориандра, ничего такого».

«К пиву будет самое то. Ощущение, что добавляли куриную печень и внутренние органы. Такое вот фуагра».

«Колбаса похожа на рулет, сочная. Будем брать на офисные вечеринки на закусь».

«Непривычно в обычной колбасе ощущать не перемолотое в однородную кашу, а натуральное кусковое мясо. Это вкусно, хочется есть ее с каким-нибудь черным ржаным хлебом. Было бы классно, если бы колбаса эта была чуть посуше».

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