Эрдоган добьется капитуляции Путина 12.08.2023, 9:15

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Турция диктует РФ свои условия в Черном море.

Российский диктатор Владимир Путин в ближайшее время будет вынужден согласиться на возобновление торговли в Черном море.

Об этом в эфире «Еспресо» заявил политический аналитик Института Евро-Атлантического сотрудничества Владимир Горбач.

«Турки исходят из собственного интереса, как и все остальные мировые силы и деятели. Они просто эти собственные интересы осознают иначе, чем турки. Турки не испытывают угрозы для себя, а поляки, литовцы испытывают – в этом существенная разница», - сказал он.

Горбач отметил, что турки хотели бы возобновить экономическое сотрудничество в Черном море и торговать зерном – и украинским, и российским, и любым другим.

«Эта более или менее нейтральная экономическая позиция будет диктовать действия. Я думаю, что президент Эрдоган добьется в ближайшее время капитуляции Путина в этом вопросе, и он будет вынужден согласиться на возобновление торговли в Черном море», - подытожил аналитик.

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