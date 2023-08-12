«Подбираю тур за €68 тысяч — и это еще не потолок» 3 12.08.2023, 9:33

1,852

Как белорусы отдыхают «по богатому».

Каждый год на море — идеальная картина в воображении многих белорусов. Однако есть среди нас и те, кто может позволить себе пляжный отдых регулярно — и не просто со стандартным «все включено», а на собственной вилле, с индивидуальным бассейном, в самом люксовом отеле и, естественно, перелетом в бизнес-классе.

О том, какие туристические направления в сегменте люкс выбирают белорусы и сколько денег они готовы тратить на путешествие, пишет onliner.by.

«Уже €68 тыс., и это не потолок»

Журналисты обзвонили порядка 20 турагентств, которые специализируются на организации элитных туров. Не все делятся информацией охотно.

— Нужно понимать, что мы продаем не пакетные туры, а индивидуальные. С «пакетами» все банально: сейчас это только Турция и Египет, бюджет — €3 тыс. на двоих. Мы же с вами говорим о люкс-сегменте, когда в стоимость отдыха входит оплата вертолета и самого крутого отеля, — поясняют в одной из турфирм. — Это уже совсем другой бюджет — начиная от €25 тыс. на 5—6 дней и заканчивая €100 тыс.

В еще одном турагентстве пытаются объяснить разницу обычного отдыха и категории «лакшери». К примеру, тур по Италии за €500 на человека включает переезд на автобусе и стандартный экскурсионный пакет, а отдых на острове Сардиния начинается с €5 тыс. на человека.

О нынешнем туристическом сезоне и изысканных предпочтениях богатых белорусов рассказывает директор турагентства Coral Travel Екатерина Головина. В туристической сфере она работает больше 20 лет, а свой первый дорогой тур продала 10 лет назад — за $22 тыс.

Эксперт признается: в этом году у нее текучка из дорогих туров. Цены начинаются с $15 тыс. и заканчиваются $38 тыс.

— В нашей стране есть семьи, которые могут позволить себе отдыхать качественно и дорого, — подчеркивает Екатерина. — С многими семьями я дружу годами, ведь чаще всего такие клиенты становятся постоянными. К примеру, один из моих клиентов — знаменитый бывший спортсмен. Многие имеют крупный бизнес. Они ценят качество, комфорт и сервис.

Екатерина отмечает, что элитные туры подразумевают индивидуальный подход. Недавно в ее практике был случай, когда человек хотел побывать в Панаме и порыбачить в определенном месте.

Кто-то обращается с просьбой организовать кругосветное путешествие, кто-то — отдых на круизном лайнере.

В этом сезоне излюбленным местом зажиточных белорусов стали Мальдивы. Ценник начинается с $5 тыс. за двоих и заканчивается бесконечностью. Хочешь отдыхать на вилле — пожалуйста, одно только проживание обойдется в $20 тыс., не говоря о полном пакете. Прибавляем перелет бизнес-классом — тариф увеличивается в два раза.

— Я как раз сейчас подбираю для одной семьи тур, где стоимость уже достигает €68 тыс., и это еще не потолок. Там трое детей, эксклюзивная вилла, перелет бизнес-классом.

На второе место по популярности у богатых белорусов выходят Объединенные Арабские Эмираты. На самом деле, сегмент цен очень разный. Можно жить в Дубае в отеле категории «три звезды» с опцией «все включено», ездить на пляж на трансфере и уложиться в €1,5 тыс. — или отдыхать на острове в VIP-отеле с собственной виллой. Соответственно, и цена взлетает минимум раз в 10.

— В этом сезоне у меня было несколько путевок в ОАЭ, где люди объединялись семьями. На одну семью получилось по $15 тыс. Причем это делюкс-отель, даже не вилла, две комнаты повышенной комфортности, выход на индивидуальный бассейн. Согласитесь, в Беларуси далеко не каждый человек может позволить себе такой отдых.

За третье место по запросам богатых туристов сражаются Турция и Европа. В Турцию можно с комфортом слетать большой семьей из шести человек за €15 тыс.

Для сравнения: недавно клиенты Екатерины вернулись с острова Корфу в Греции. Они отдыхали в эксклюзивном отеле, причем номера бронировались в последний момент. Стоимость тура для одной семьи составила €22 тыс., для второй — €18 тыс.

Отдыхать можно в Турции, а песок будет как на Мальдивах

Директор туристической компании «Натурленд Тревел» Константин Матюшкин подтверждает, что дорогостоящие и от этого не менее востребованные направления в нынешнем сезоне — ОАЭ и Турция.

Компания не специализируется на элитных турах, путевки дороже $10 тыс. продаются крайне редко. Это единичные случаи, когда клиенты обращаются по рекомендации.

— Цена на дорогостоящие путевки зависит от стоимости отеля и его услуг. Так как дорогие отели категории «пять звезд» не падают в цене практически никогда, стоимость перелета в таком туре не является решающим фактором. Но бывает и период высокого спроса на направление, когда даже отель «три звезды» в пакетном туре стоит недешево. Здесь уже играет роль спрос на авиабилеты, которые идут по высоким тарифам. В зависимости от заполняемости рейса стоимость путевки повышается на €200—300, — объясняет Константин факторы, которые влияют на стоимость отдыха. — К примеру, ОАЭ сами по себе являются направлением дорогого отдыха. Если человек хочет жить в новом отеле на острове Пальма, на открытии которого выступала Бейонсе, то это однозначно будет стоить очень дорого.

Если судить по опыту работы компании в этом сезоне, самые дорогие путевки в ОАЭ на двоих стоили $10 тыс. Если брать Турцию, это €7—8 тыс. на два человека.

По словам эксперта, Турция сейчас завлекает туристов огромным количеством услуг. Цена путевки зависит от того, будет ли у вас личный повар, няня для детей, индивидуальное обслуживание виллы, отдельный бассейн. Многие пользуются услугой привозных песков: то есть отдыхать можно в Турции, а песок будет как на Мальдивах. Здорово, не так ли?

Отдых в Турции тоже практически не имеет потолка стоимости. К примеру, если остановиться в президентской вилле в одном из лучших отелей, стоимость путевки доходит до €150 тыс. Можно отдать €15 тыс. за недельный отдых.

«Элитные туры у нас берут, как правило, состоявшиеся люди 40+»

— По факту самым популярным направлением у белорусов остается Турция. Все просто: туда ближе всего лететь, из Минска практически каждый день летают прямые рейсы, — рассказывает директор «Солемаре Тур» Евгений Скудный. — Белорусы бывают в Турции даже зимой, когда не покупаешься в море. Зато можно погулять, взять экскурсионную программу. Цена стартует от $1,5 тыс. за двоих на неделю. Соответственно, такой отдых могут позволить себе больше людей.

Если в Турции эта цена распространяется на «все включено», то в ОАЭ с такой стоимости стартуют путевки только с завтраками. Это второе распространенное направление сейчас, потому что туда тоже есть прямой рейс из Минска.

На третьем месте — Мальдивы. Здесь цена начинается с $3—4 тыс. за тур на двоих. Предела нет: это может быть $20 тыс. и выше в зависимости от отеля, типа питания, категории номера, продолжительности отдыха и сезонности.

— Элитные туры у нас берут, как правило, состоявшиеся люди 40+. Едут семьями, соответственно, требуется больше билетов, комфортабельные номера с несколькими спальнями, а это автоматически высокий ценник, — продолжает Евгений.

Например, недавно компания Евгения организовывала отдых для семьи из пяти человек в Дубае. Пятизвездочный отель делюкс, все включено, индивидуальные трансферы — на все про все $30 тыс.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».