В Новополоцке задержали стачкомовцев «Нафтана» Ольгу Бритикову и Александра Кухаренка

В Новополоцке задержали стачкомовцев «Нафтана» Ольгу Бритикову и Александра Кухаренка2
- 12.08.2023, 9:38
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Возбуждены уголовные дела.
Экс-глава независимого профсоюза «Нафтана» Ольга Бритикова и участник стачкома новополоцкого предприятия Александр Кухаренок задержаны силовиками. В их отношении возбуждены уголовные дела, сообщает правозащитный центр «Весна».
По сведениям правозащитников, Бритикову и Кухаренка обвиняют по ч. 2 ст. 361 УК (призывы к санкциям и иным действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности).
Активистов задерживал ОМОН, по предварительной информации, это произошло 11 августа в деревне под Новополоцком. Задержана и жена Александра Кухаренка, притом что у пары есть несовершеннолетние дети.
Напомним, Ольга Бритикова стала одним из лидеров протестного движения на «Нафтане» после выборов 2020 года. Именно она озвучила требования заводчан к властям и руководству предприятия. Ольга трудилась на «Нафтане» 16 лет и из-за своей позиции впоследствии была уволена.
Александр Кухаренок был одним из первых, кто в 2020-м объявил стачку на «Нафтане».
Обоих в 2020—2022 годах неоднократно задерживали и осуждали на административный арест. Ольга Бритикова в прошлом году провела на «сутках» 75 дней подряд весной и еще 30 дней — осенью.