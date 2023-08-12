В Новополоцке задержали стачкомовцев «Нафтана» Ольгу Бритикову и Александра Кухаренка 2 12.08.2023, 9:38

1,420

Возбуждены уголовные дела.

Экс-глава независимого профсоюза «Нафтана» Ольга Бритикова и участник стачкома новополоцкого предприятия Александр Кухаренок задержаны силовиками. В их отношении возбуждены уголовные дела, сообщает правозащитный центр «Весна».

По сведениям правозащитников, Бритикову и Кухаренка обвиняют по ч. 2 ст. 361 УК (призывы к санкциям и иным действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности).

Активистов задерживал ОМОН, по предварительной информации, это произошло 11 августа в деревне под Новополоцком. Задержана и жена Александра Кухаренка, притом что у пары есть несовершеннолетние дети.

Напомним, Ольга Бритикова стала одним из лидеров протестного движения на «Нафтане» после выборов 2020 года. Именно она озвучила требования заводчан к властям и руководству предприятия. Ольга трудилась на «Нафтане» 16 лет и из-за своей позиции впоследствии была уволена.

Александр Кухаренок был одним из первых, кто в 2020-м объявил стачку на «Нафтане».

Обоих в 2020—2022 годах неоднократно задерживали и осуждали на административный арест. Ольга Бритикова в прошлом году провела на «сутках» 75 дней подряд весной и еще 30 дней — осенью.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».