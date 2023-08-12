«Все просто»: Польша выдвинула жесткие требования Лукашенко 5 12.08.2023, 10:10

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Замглавы МИД Польши обвинил диктатора в пустословии.

Заместитель главы МИД Польши Павел Яблоньский прокомментировал заявление Александра Лукашенко о необходимости улучшения отношений между Минском и Варшавой. Дипломат сказал, что «все очень просто»: необходимо освободить политзаключенных и прекратить атаки мигрантов на польскую границу, передает Polsat News.

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский перечислил условия, необходимые для нормализации отношений между Минском и Варшавой.

«Остановите наступление на нашу границу, освободите из тюрьмы Анджея Почобута и более тысячи политзаключенных, не продолжайте кампанию ненависти, гибридную войну, которую вы ведете против Польши и Украины в союзе с Россией. Тогда действительно отношения улучшатся. Все очень просто», – заявил дипломат.

Пока же, как отметил Яблоньский, Александр Лукашенко занимается пустословием.

«В этот момент, пока мы разговариваем, продолжаются нападения на польскую границу. Это пустые слова, в очередной раз мы слышим такие заявления, но за этим нет никакой конкретики», – сказал замглавы МИД в комментарии Polsat News.

Павел Яблоньский также подчеркнул, что за нынешнее состояние отношений между двумя странами ответственны нынешние власти Беларуси.

«Никаких враждебных намерений в отношении Беларуси у нас нет и никогда не было. Мы хотим быть в безопасности, мы не хотим, чтобы на нас нападали. Мы не намерены ни на кого нападать», – подытожил дипломат.

11 августа Лукашенко заговорил о необходимости улучшить отношения с соседями Беларуси, включая Польшу. «Я поручал премьер-министру связаться с ними. Если они хотят, давайте разговаривать, налаживать отношения», – сказал диктатор.

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