закрыть
12 августа 2023, суббота, 11:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Нью-Васюки от хунты

  • Телеграм-канал «Ник и Майк»
  • 12.08.2023, 10:27
  • 3,310
Нью-Васюки от хунты

Чего уж мелочиться.

Рассуждения о перспективах отечественной промышленности от автомобилестроения до авиации от синепалого с грохотом разбиваются о суровую реальность.

Отечественные автобусы горят. Делают это с все более завидным постоянством. Наверное, все же менять комплектующие на дешевые аналоги можно не до бесконечности. Пока врагов ищут у конкурентов, но по классике скоро начнут искать саботажников прямо на производстве.

Отечественный легковой автомобиль не ушел дальше лицензионного производства. Электромобиль не доехал даже до этой стадии. Российский автопром в нее приехал настолько с разбегу, что проблемой стала локализация логотипа на руле для китайского «москвича».

Авиапром - отдельная песня. После введения санкций Россия собирает по несколько лайнеров в год и продолжает испытывать проблемы с обслуживанием имеющегося парка. При этом даже имеющиеся в наличии модели можно очень условно называть российскими разработками. Почему? Рекомендуем к просмотру видео, например, о лайнере «Суперджет» или МС-21.

Гражданский автопром - это ухудшенная копия западных образцов. Того, что удалось купить из некликвида или украсть. О каком отечественном авиапроме можно говорить, если даже с беспилотниками все плохо, что приходится закупать китайское и иранское?

Надо сразу космический корабль строить. Распил будет соответствовать амбициям. Чего уж мелочиться.

Телеграм-канал «Ник и Майк»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Август в бункере с квантовым компьютером
Август в бункере с квантовым компьютером Владимир Халип
«Кветак больш ня будзе»
«Кветак больш ня будзе» Ирина Халип
Драндулет на Луне
Драндулет на Луне Александр Невзоров
В 2020-ом году белорусов зауважал весь мир
В 2020-ом году белорусов зауважал весь мир Дмитрий Бондаренко