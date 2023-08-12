Нью-Васюки от хунты Телеграм-канал «Ник и Майк»

12.08.2023, 10:27

3,310

Чего уж мелочиться.

Рассуждения о перспективах отечественной промышленности от автомобилестроения до авиации от синепалого с грохотом разбиваются о суровую реальность.

Отечественные автобусы горят. Делают это с все более завидным постоянством. Наверное, все же менять комплектующие на дешевые аналоги можно не до бесконечности. Пока врагов ищут у конкурентов, но по классике скоро начнут искать саботажников прямо на производстве.

Отечественный легковой автомобиль не ушел дальше лицензионного производства. Электромобиль не доехал даже до этой стадии. Российский автопром в нее приехал настолько с разбегу, что проблемой стала локализация логотипа на руле для китайского «москвича».

Авиапром - отдельная песня. После введения санкций Россия собирает по несколько лайнеров в год и продолжает испытывать проблемы с обслуживанием имеющегося парка. При этом даже имеющиеся в наличии модели можно очень условно называть российскими разработками. Почему? Рекомендуем к просмотру видео, например, о лайнере «Суперджет» или МС-21.

Гражданский автопром - это ухудшенная копия западных образцов. Того, что удалось купить из некликвида или украсть. О каком отечественном авиапроме можно говорить, если даже с беспилотниками все плохо, что приходится закупать китайское и иранское?

Надо сразу космический корабль строить. Распил будет соответствовать амбициям. Чего уж мелочиться.

Телеграм-канал «Ник и Майк»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».