Четыре тонны пороха: россияне изменили версию мощного взрыва на заводе в Сергиевом Посаде

Четыре тонны пороха: россияне изменили версию мощного взрыва на заводе в Сергиевом Посаде1
- 12.08.2023, 10:34
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Всплыла важная деталь о произошедшем на военном предприятии.
Мощный взрыв в Сергиевом Посаде Московской области страны-агрессора РФ мог быть вызван тем, что сдетонировали четыре тонны пороха, который должны были утилизировать, утверждают российские пропагандистские СМИ.
В суде стало известно, что этот порох был передан на склад с одного из оборонных заводов «для утилизации», передает nv.ua.
По версии российского «следствия», основной причиной взрыва является «нарушение техники безопасности». Подозреваемый директор «Пиро-Росс» Сергей Чанкаев отрицает факт нарушений, которые могли повлечь взрыв.
В Сергиевом Посаде Московской области 9 августа произошел масштабный взрыв на территории Загорского оптико-механического завода. По версии россиян, по меньшей мере один человек погиб, около 80 пострадали, восемь — «пропали без вести».
Страна-агрессор пыталась утверждать, что взрыв «произошел на складе с пиротехнической продукцией», а его причиной стали не беспилотники, а «человеческий фактор».
Позже в Сети появились видео со снарядами возле места взрыва. Это может свидетельствовать о том, что «склад пиротехники» на самом деле был арсеналом оружия.
Российское «Агентство» сообщило со ссылкой на российский сайт госзакупок, что Загорский оптико-механический завод участвовал в разработке бомбардировщика нового поколения «Посланник».