Какие авто дешевле всего ремонтировать и обслуживать
- 12.08.2023, 10:39
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Топ-5 моделей.
Найти идеальное соотношение цены и качества при выборе авто достаточно сложно. Эксперты составили рейтинг транспортных средств с низкими затратами на обслуживание и ремонт.
Эти данные включают информацию об ориентировочных годовых и 10-летних расходах и риске проведения капитального ремонта. В рейтинг, опубликованный на сайте Motor1, вошли несколько моделей Toyota, а также Tesla.
Tesla Model 3
Годовые расходы по данным Motor1: 169 долларов США на первый год, 610 долларов на десятый год.
Вероятность потребности капитального ремонта: 8,6%.
Tesla Model 3 стала лидером рейтинга самых дешевых в обслуживании авто. Модель предлагает самые низкие ожидаемые затраты на техническое обслуживание и ремонт среди всех автомобилей на рынке. По статистике, владельцы Tesla Model 3 обращаются в СТО только для смены шин.
Toyota Prius
Годовые расходы: 155 долларов США на первый год, 727 долларов на десятый год.
Вероятность потребности капитального ремонта: 11,2%
Гибрид Toyota Prius предлагает очень экономичные расходы топлива. Владельцы также утверждают, что авто достаточно экономно в обслуживании и не требует частого ремонта.
Toyota Corolla
Годовые расходы: 148 долларов США в первый год; 755 долларов США на десятый год.
Вероятность потребности капитального ремонта: 11,9%.
Toyota Corolla – постоянный лидер среди практичных покупателей. Модель, возможно, не слишком яркая, но работает стабильно, эффективно и надежно.
Toyota Prius Prime
Годовые расходы: 164 $ в первый год, 736 $ на десятый год.
Вероятность потребности капитального ремонта: 11,2%.
Toyota Prius Prime занимает почетное четвертое место в рейтинге дешевых в ремонте и обслуживании авто. Версия PHEV гибрида Toyota Prius преодолевает разрыв между автомобилями, работающими только на газе, и полностью электрическими автомобилями.
Toyota Camry
Годовые расходы: 160$ на первый год, 766 на десятый год.
Вероятность потребности капитального ремонта: 11,9%.
Низкие эксплуатационные затраты и надежная долгосрочная работа являются отличительными чертами среднеразмерной Toyota Camry. Это одна из немногих моделей в своем классе, которая все еще предлагает двигатель V6 в качестве альтернативы базовому четырехцилиндровому.