«Такая «конкуренция» может вызвать лишь грустную улыбку» 12.08.2023, 10:58

Анатолий Котов

Политолог разоблачил спортивное лукавство диктатора.

С 4 по 14 августа в Беларуси проходят II Игры стран СНГ.

Политолог Анатолий Котов в комментарии UDF отметил, что II Игры стран СНГ «далеки от настоящего спорта».

«Если в некоторых дисциплинах за результат «сражаются» трое, то это не борьба. Выйти на помост означает получить медаль. Такая «конкуренция» может вызвать лишь грустную улыбку у людей далеких и недалеких от спорта. Пустые трибуны и такие же пустые фан-зоны являются лучшей демонстрацией интереса к мероприятию. Это четкое свидетельство того, как режим добивает накопленный ранее не своим трудом спортивный и зрелищный потенциал страны», – считает Котов.

Он добавил:

«Отбор на соревнования более высокого уровня также не ведется. Поэтому серьезно относиться к этому мероприятию нельзя. В сухом остатке мы видим соревнования в основном двух команд Беларуси и России, зачастую на уровне юниоров и третьих составов национальных команд. Серьезным спортсменам смешно и неудобно. Единственный стимул – какие-то призовые за медали».

Котов отметил, что это событие проходит на фоне начала допуска свободных спортсменов из Беларуси к серьезным стартам. Кристина Тимановская благодаря своему упорству и работе Беларуского фонда спортивной солидарности выступит на чемпионате мира. Будет бороться за поездку на Олимпиаду в Париж.

Лукашенко высказался в том духе, что в отсутствие международных соревнований уровень спортсменов не упадет. Разделяет ли эксперт такое мнение?

«Это лукавство. Нет международных стартов – нет практики соревновательной на высоком уровне. Нет стимула для роста. Можно быть сто раз чемпионом Беларуси и ничего из себя не представлять на международном уровне. Более того, когда нет перспектив, сокращается финансирование подготовки. Непонятно, где нужно выходить на пик формы. Да, и режим не будет вкладывать деньги в очевидную пустоту», – считает Котов.

Он добавил:

«Для самих спорстменов это тоже психологически сложно. Важна мотивация и собранность. Тренироваться «на полку» или «для себя» крайне сложно. Утрачивается вера в себя и бойцовский дух».

Котов привел конкретный пример.

«Максим Недосеков. На недавних стартах в России показал девятый результат 2.15. А прыгал раньше 2.37. Это откат или отскок из профессионалов в подающие надежды юниоры. То есть существуют законы спортивной жизни и карьеры, которые не подвластны приказам и требованиям. К этому стоит еще добавить, что без зрительской поддержки вчерашние кумиры тоже чувствуют дискомфорт. Нет выступлений – нет внимания, и память болельщиков она тоже короткая», – отметил Котов.

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