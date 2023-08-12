Рубль идет к краху: переломный момент настал 4 12.08.2023, 11:11

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Экономика России трещит по швам.

В экономике России образовалась новая проблема. К сильно бьющим по ней санкциям, в разы просевшим доходам и оттоку капитала добавилось рекордное падение рубля к доллару – американская валюта в РФ впервые за 16 месяцев взлетела в цене до 100 рублей. Однако это не предел – по прогнозам, в дальнейшем рубль продолжит падение.

Так, вчера по состоянию на 17:22 по Киеву доллар на Московской бирже стоил 99 рублей. Последний раз такое было 22 марта 2022 года.

Более того, рубль продолжил дешеветь.

Психологически важная отметка в 100 руб./доллар была достигнута сегодня ночью.

Почему рубль ослаб

Как отметили аналитики Bloomberg, причин ослабления рубля несколько. В частности:

значительное ухудшение условий внешней торговли;

международные санкции, которые, собственно, и привели к нему.

Так, отмечают они, доходы крупных российских экспортеров в июле-2023 сократились до 6,9 млрд долларов – с 16,8 млрд долларов за тот же период прошлого года. Что очень ударило по российской экономике, ведь эти средства являются ключевым источником твердой валюты для России.

Также, отмечается, на падение рубля влияет и отток капитала. Так:

домохозяйства перевели около 40 млрд долларов в иностранные банки – поскольку процентные ставки в рублях не оправдали инфляционных ожиданий, «а все большее число российских банков оказались отрезанными от глобальных платежных систем»;

депозиты россиян в иностранных банках выросли в июне-2023 66 млрд долларов.

Одна из худших валют

Рубль уже ослаб на 23% по отношению к доллару в 2023 году – и попал в топ-3 валют развивающихся рынков с наихудшими показателями. «Компанию» ему там составили:

турецкая лира;

аргентинское песо.

При этом, отмечают аналитики, в будущем ситуация будет только ухудшаться. Ведь поводов для улучшения положения рубля в ближайшее время нет.

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