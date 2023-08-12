Белоруска подала в суд на собственного сына, чтобы взыскать алименты 3 12.08.2023, 11:16

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Что было потом?

В суд Первомайского района Витебска поступил иск от местной жительницы. Она подала его против собственного сына и требовала взыскать с него алименты на ее содержание. Итог опубликовали в банке судебных решений.

«Истица в обоснование своих требований в иске суду указала, что ответчик является ее сыном, который не оказывает ей материальную помощь, в то время как она (истица) в ней нуждается», — говорится в документе.

Женщина требовала с сына алименты в размере трех базовых величин — на данный момент это 111 рублей.

Изучив доводы женщины, суд решил, что она права и имеет основания требовать алименты, так как, согласно статье 100 Кодекса о браке и семье, «содержание нетрудоспособных, нуждающихся в помощи родителей является обязанностью их совершеннолетних трудоспособных детей», если сами родители в свое время не уклонялись от своих обязанностей.

Доводы сына услышать не удалось — его уведомляли о времени и месте суда, но он не явился и не сообщал об уважительных причинах отсутствия. Впрочем, не пришла на него и сама истица, но она заранее подала заявление и предупредила об этом. Поэтому суд прошел полностью в заочном формате.

Алименты женщине назначили в том размере, о каком она и просила, — три базовые величины ежемесячно. Сын должен платить матери «до прекращения оснований взыскания». Также он обязан суду выплатить госпошлину в размере 66 рублей 60 копеек.

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