В Беларусь идет тропическая жара до +33°С 1 12.08.2023, 11:39

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Синоптики опубликовали прогноз на ближайшие дни.

В ближайшие несколько дней в Беларуси ожидается теплая погода, местами с грозами, ливнями, в некоторых районах столбик термометра достигнет +33 градусов, сообщает Белгидрометцентр.

Днем субботы в восточной половине страны северо-западный ветер усилится с порывами до 15−20 м/с, в Могилевской и Гомельской областях пройдут сильные дожди, местами грозы. В этих регионах объявлен оранжевый уровень опасности, в Витебской и Минской областях — желтый. В целом погода останется облачной с прояснениями, температура воздуха будет не больше +24°С, на западе — +26°С. В Минске возможен порывистый ветер, небольшой дождь, днем температура составит до +22…+24℃, вечером +16…+19℃.

В воскресенье восток Беларуси будет под властью циклона, а над западной частью, наоборот, будет теплый антициклон. Как следствие, в основном в восточной половине пройдут дожди, особенно сильные ночью и утром по северо-востоку, местами прогремят грозы. Температура воздуха ночью составит +10…+16°С, днем от +20°С по востоку, до +29°С в западных районах. И даже больше — МЧС предупреждает, что в Гродненской области температура днем может достигать +32°С, нужно беречься от перегрева.

В понедельник, 14 августа, придет еще больше тепла с юго-запада Европы. Ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха составит ночью +11…+18°С, днем +23…+29°С, по югу страны воздух прогреется до +30…+31°С.

Во вторник характер погоды сохранится, станет еще теплее. Прогнозируется переменная облачность, в основном без осадков, только местами по юго-западу страны пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью будет +11…+18°С, по юго-западу страны до +20°С, днем температура составит +24…+31°С, в юго-западных и южных районах до +33°С.

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