Пивной тест: Стив Джобс использовал гениальный трюк при приеме на работу в Apple 12.08.2023, 11:57

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Легендарный бизнесмен применял неслыханную для Кремниевой долины практику.

Стив Джобс продолжает оставаться иконой для множества людей.

Как для простых пользователей, которые любят продукты Apple за их неповторимую магию, так и для бизнес-пользователей, которые продолжают учиться у Джобса искусству менеджмента.

Вторым будет особенно интересно узнать, как Джобс, который славился своими нестандартными подходами к управлению компанией и персоналом, набирал людей.

Разумеется, Джобс, будучи топ-менеджером Apple, лично участвовал лишь в подборе людей на ключевые позиции в компании. Но в огромной компании всегда множество управленцев. Поэтому Джобс за долгие годы выработал свой уникальный метод проведения собеседований.

Как Стив Джобс проводил собеседования

В первую очередь, во время собеседований Джобс хотел нарушить тенденцию, когда кандидаты дают заготовленные ответы, отмечает Чарли Херберт, обозреватель британского издание JOE.

Изучая биографию Джобса и рассказы о нем, он выделил некоторые интересные моменты.

Джобс, судя по всему, выработал своего рода «пивной тест», который он использовал во время собеседований с потенциальными сотрудниками.

Идя вразрез с идеей о том, что собеседования должны быть довольно формальными, покойный генеральный директор Apple хотел избежать распространенного сценария, когда люди приходят на собеседование с заранее подготовленными ответами на типичные вопросы.

Ключевым вопросом Джобса при собеседовании был следующий: «Стал бы я пить пиво с этим человеком? Стал бы я разговаривать с ним или с ней в непринужденной обстановке во время прогулки?».

Именно так он и поступал.

И это — абсолютно неслыханная для Кремниевой долины практика.

Джобс часто выводил интервьюируемого из офиса, прогуливался с ним и брал его с собой выпить, чтобы понять, может ли он работать с этим человеком.

По логике Джобса это помогало потенциальному сотруднику раскрыться и расслабиться, избавляя его от жесткой обстановки офисного собеседования.

В арсенале Джобса были и традиционные вопросы вроде «Когда вы в последний раз чего-то добивались?». Но основной упор он делал на простыми и более непринужденные: «Чем вы занимались прошлым летом?».

На такие вопросы нет правильных или неправильных ответов, констатировал Джобс, но они помогают лучше узнать собеседника и решить, будет ли он хорошим человеком для работы.

Главный принцип отбора

Джобс всегда искал только лучших из лучших.

Глава Apple никогда не скрывал, что искал «игроков класса А» на свои роли, «крем-де-ля-крем». Так он называл тех, кто, по его мнению, является высшим классом в своей игре.

В одном из своих интервью Джобс пояснял, что «когда собираешь вместе достаточное количество „А-игроков“, им действительно нравится работать друг с другом».

«Потому что раньше у них не было такой возможности», — иронизировал Джобс.

Учитывая место Apple в мире и нашей сегодняшней жизни, можно предположить, что процесс собеседования и «пивной тест» был весьма успешным, констатирует Херберт.

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