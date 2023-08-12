Наступает последний парад Путина Саша Сотник

12.08.2023, 12:07

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Саша Сотник

Не смотрите наверх.

Путин, Шойгу, Герасимов, где Пригожин? Куда пропал? Ведь так дышал, рычал и обвинял, и даже на Москву через Ростов двигался. А тут – как будто саморасчленился, оставив потомкам последнюю фотографию в палатке в одних трусиках. Правда ли, что его грохнули и сожгли, во избежание опознания, или он продолжает курсировать на своих джетах между Питером и Беларусью, где расквартированы остатки его мятежной армии? И правда ли, что Путин уже отдал приказ использовать это мясо в провокации против Польши, дабы закопать их там чужими руками, и уже окончательно.

И чтобы в новом учебнике истории Мединского ни слова не было сказано про этого лысого черта и его мятежную фаршированную дивизию. А может, он уже в Африке, и командует переворотами?

Как бы там ни было, а крыса восстановилась быстро. И репрессии усилила, и войну затянула, и готовится повысить ставки – вплоть до Третьей мировой. Недобитое большевичье, гремя каторжными кандалами истории, вновь возмечтало раздуть мировой пожар. В роли планетарного буржуя – изнеженная Европа, страны НАТО и не дающая покоя проклятущая Америка, по которой надо было шарахнуть еще во время Карибского кризиса в 62-м, только вот Хрущев зассал. Зато теперь все серьезнее: махач-то будет последним, пролетариям отступать некуда. Внутри все уже развалено и отжато, санкции щемят пацанву во всех местах, с Востока подпирает Китай, с Запада – НАТО, даже Украина так настучала по шарабану – кровавые сопли в разные стороны. Правда, схематоз работает и иллюзия тех же условий, что были до войны, пока еще сохраняет обманчивый эффект безнаказанности – дескать, все нам нипочем, «нет у вас методов против Кости Сапрыкина». На самом деле, при малейшем развороте политического ветра весь этот карточный домик обрушится в одно мгновение: никто даже не успеет понять, как такая конструкция вообще могла существовать, и на каких соплях все держалось? А это – волшебные сопли совкопитеков, которыми вот уже целый век склеивались и прессовались очередные прожекты безумных вождей. И если в 1991-м оголодавшие мохнатики еще могли жалобно тянуть исхудавшие ручонки в сторону мирового сообщества и скулить «нас обманули коммунисты» - то теперь такой номер не пройдет. Поздний СССР не начинал грандиозных войн, и то – развалился после «ввода ограниченного контингента советских войск» в Афганистан, а вернувшиеся домой «воины-интернационалисты» обеспечили бандитскую веселуху 90-х. Не без участия чекистов, разумеется, которые скромно стояли в тени и исподволь направляли процесс в нужную сторону. Чтобы могилизировать, кого надо, а потом спокойно взять власть. Теперь же в глобальных преступлениях против человечества замазана вся банда, так долго мимикрировавшая под «народ».

Дело в том, что никакого народа, как некоей общности в общепринятом понимании, в России нет. Есть многомиллионная наднациональная масса криминальных элементов, мыслящих в парадигме зоновского выживания и до усрачки боящаяся гнева администрации. Система установлена двухпартийная. В тылу шерстенеют выживальщики, на линии фронта – коченеют вымиральщики. Если тебе не повезло, и тебя записали в партию вымиральщиков – сдохни достойно, иначе тебя свои же посадят на бутылку, изнасилуют и выпустят кишки. Иного выхода нет. Точнее, раньше он был, но Сотник с академиком Рыжовым все время сгущали, призывая «уезжать, пока не поздно». Теперь – поздно. Ворота закрылись. Последний парад наступает. Командовать парадом будет Пу.

Рассматривая поражение и перезагрузку как один из вариантов, система приготовила утвержденный пул страдальцев, готовых подхватить знамя обновленной пещеры. Сидельцы и иноагенты дозревают – кто в забугорье, а кто в спец-узилищах. Особое место отведено главному страстотерпцу всея Руси – Алексею Навальному, которого заманделили в консервную банку на очередные 19 лет. Это удобно: при «особом режиме» копирайтерам приказано расслабиться и перестать писать странные тексты якобы «из тюрьмы». Эти записки рождали много вопросов, главный из которых – почему другие заключенные не могут «передавать сообщения через адвокатов», а Алексей делает это легко и иронично? Супруга осужденного теперь тоже отпущена, и может не приезжать в пещеру для свиданий с возлюбленным. Также не нужно предъявлять общественности и «однокамерников», доказывающих версию о реальной отсидке персонажа. Официально заключенный сидит в одиночке, прибитый гвоздями в позе «зю» и выводится на прогулку персонально, под присмотром тысячи собак. Возможно, Навального попытаются еще раз вбросить в игру в качестве карты для обмена заключенными, раз уж агента не приняли в США как статусного оппозиционного политика. Но, скорее всего, система прибережет его на экстренный случай смены портрета. А уж как это будет происходить – не предскажет никто.

Сегодня позиции Путина выглядят непоколебимо. Война шкворчит, агентура шуршит по западным куличкам. По данным Департамента оперативной информации ФСБ, только в Украине создана и действует разветвленная сеть, насчитывающая от 60 до 80 тыс агентов. И это без учета информаторов. В странах Балтии уже занимаются усмирением «пятой колонны», но Евросоюз в целом пока еще не видит угрозы в совках-пацифистах, бежавших от мобилизации. Все они, как минимум, рекламируют «прекрасную зону будущего», рисуя образ пещеры с вегетарианцами, переродившимися из вчерашних людоедов. Между тем, внукам большевиков, упоровшимся до состояния зрелого преддембеля, уже не требуется внешний Гитлер, чтобы на пару с ним развязать мировую войну. Им и Путина достаточно. Малохольные эксперты пляшут на старых граблях, уговаривая самих себя, что «это все понты, на самом деле Путин зассыт и не замахнется на НАТО». Потом опять будет шок и заламывание лапонек: кто бы мог подумать? Элементарная мысль, что не может крокодил мутировать в голубя мира, в высоколобый череп не стучится. Значит, европейское сообщество получит еще один жестокий урок. И прочувствует на себе и бомбежки, и убийства от щедрот русской души. И – да: у Гитлера тоже была элита предпринимателей. И они тоже, как и путинские, не были идиотами. Они тоже не собиралась умирать, и планировали спокойно жить и тратить заработанные деньги. Вот только что-то пошло не так. Человечество не верит в способность внуков большевиков повторить то, что сделали их деды – раздуть мировую войну? Тогда отважно ложитесь спать. И не смотрите наверх, блаженные!..

Саша Сотник, sotnik-tv.com

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