«А ты, Лукашенко, верни то, что украл» 3 12.08.2023, 12:31

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Требование политзаключенного Николая Статкевича.

12 августа лидеру-легенде белорусской оппозиции Николаю Статкевичу исполнилось 67 лет.

В настоящее время он отбывает 14-летний срок в колонии особого режима по сфальсифицированному обвинению. Это уже четвертое заключение Николая Статкевича. Узурпатор Лукашенко боится его политического влияния. На этот раз условия очень жестокие, полная изоляция. Родные и близкие Николая Статкевича не получают от него ни одного известия. В частности, начиная с 9 февраля этого года его жена Марина Адамович не имеет с ним никакой связи.

(Белорусский информационный центр во Львове https://bic.in.ua/news/A-ti-Lukashenko-poverni-te-shho-vkrav--vimoga-politvyaznya-Mikoli-Statkevicha-tretye-lito-za-ratami.html) опубликовал статью ко дню рождения лидера белорусской оппозиции.

«Эта статья является напоминанием правительствам, политикам и правозащитникам, что они должны решительно требовать от авторитарных режимов, от Лукашенко освобождения всех политических заключенных. В то же время она является предостережением и для нас: мы должны помнить о судьбах людей, потерявших свободу в борьбе за общее дело», — пишут авторы статьи.

31 мая 2020 года Николай Статкевич находится в Минске, направляется на предвыборный пикет. Накануне, 29 мая, в Гродно были задержаны белорусский оппозиционер Сергей Тихановский и его товарищи. Николай Статкевич призвал людей прийти и потребовать их освобождения.

Знал ли он, что через мгновение его арестуют? Вероятно, нет. Однако он не мог не осознавать, что Лукашенко, скорее всего, арестует его во время избирательной кампании. Но, несмотря на это и несмотря на два отбытых срока заключения, он не мог просто быть в стране и не реагировать на произвол, беззаконие и террор, в которые погрузил Беларусь его давний заклятый политический оппонент Лукашенко.

Справедливость, честь, закон, вера в свободных и демократических белорусов – это ценности Николая Статкевича, за которые он готов бороться до последнего.

В марте 2017 года ВВС пишет о Николае Статкевиче (это было именно то время, когда в Беларуси бурлили протестные настроения, которые впоследствии разразятся уличными революционными акциями в 2020-2021 годах): «Николай Статкевич – по специальности военный инженер, имеет звание подполковника запаса. Несколько лет служил в Мурманской области.

В начале девяностых он активный участник движения за независимость Беларуси. Основал и с 1991 по 1995 год возглавлял «Белорусское объединение военных» («Беларускага згуртаванне вайскоўцаў» — ред.).

По убеждениям Николай Статкевич — социал-демократ. На протяжении более 20 лет он участвует в работе левоцентристских партий.

С середины девяностых организовал и провел десятки уличных акций. Самой известной из них была массовая демонстрация после президентских выборов в декабре 2010 года, когда власти прибегли к репрессивным мерам.

Тогда Николай Статкевич получил шесть лет заключения. В августе 2015 года его освободили досрочно, хотя о помиловании Лукашенко он не просил.

Освобождение «политзаключенных» тогда дало Минску возможность улучшить отношения с Западом.

В 2016 году Статкевич вместе с несколькими другими известными политиками создал «Белорусский национальный конгресс» (БНК). Среди соучредителей были бывшие кандидаты в президенты Андрей Санников («Европейская Беларусь») и Владимир Некляев («Движение за государственность и независимость Беларуси»), бывший спикер парламента Станислав Шушкевич, Геннадий Фединич (профсоюз РЭП) и другие».

Собственно, Николай Статкевич является одним из тех, кто сделал возможными в Беларуси протесты 2020 года.

Рассказывает лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников:

«Он стал одним из самых мощных факторов, благодаря которому люди поддержали этот сценарий, началась подготовка к революции…

«Белорусский национальный конгресс» предварительно выдвинул Николая Статкевича кандидатом в президенты. Когда стало понятно, что Николая не зарегистрируют, он встал рядом с Сергеем Тихановским. Они были единственными кандидатами протеста, потому что другие говорили, что «все должно быть по закону», « не надо готовить улицу»…

Поэтому Статкевича и Тихановского арестовали первыми, в мае 2020 года, чтобы не допустить этих протестов. Революцию 2020 года творил Николай Статкевич. Можно сказать, что всю свою жизнь он потратил на то, чтобы сделать революцию».

Первое уголовное дело против Николая Статкевича открыли после «Марша Свободы», который прошел по улицам и площадям Минска 17 октября 1999 года. Марш стал крупнейшей уличной акцией периода 90-х. После него оппозиционное движение пошло на спад.

Главное требование оппозиции — заставить власть сесть за стол переговоров по текущим внутренним и внешним проблемам. Лукашенко в том году отсрочил президентские выборы, также у белорусов появилось два парламента: новообразованное после «референдума» двухпалатное Национальное собрание и предыдущий Верховный Совет. Извне действовал фактор России, которая пыталась быстренько загнать Беларусь в новое «союзное государство».

В конце 90-х белорусская оппозиция переживала период подъема. Он был связан с тем, что на лидерские позиции пришло новое поколение политиков, которым было 30-40 лет. Среди них был и Николай Статкевич как председатель Белорусской социал-демократической партии (Народная Грамада). По сути, для него это был вступительный экзамен в большую политику, и он его сдал на «отлично».

Итак, 17 октября 1999 года объединенная оппозиция вывела в Минске на протест более 30 тысяч человек. Произошли столкновения с ОМОНом и спецназом. После разгона митинга около 100 участников обратились к медикам, пострадало также 56 милиционеров.

Было арестовано более 200 человек. Среди них — Николай Статкевич. Большинство отделалось штрафами, но против него возбудили уголовное дело. В ответ Николай Статкевич объявил голодовку, которая длилась 11 дней. Позже его отпустили под подписку о невыезде. Впоследствии политик получил условный срок, который после отменил Верховный Суд. Все закончилось уголовным штрафом.

Во второй раз Лукашенко арестовал Николая Статкевича в 2005 году – 31 мая. (Обратите внимание, через 15 лет, в 2020 году, Николая Статкевича арестовали также 31 мая). Приговор — три года ограничения свободы со направлением в исправительное учреждение открытого типа («химия») – за «организацию протеста против фальсификации результатов парламентских выборов». В 2006 году международная организация «Amnesty International» признает Николая Статкевича узником совести, а в июле 2007-го он будет амнистирован. «Наука от Лукашенко» длилась два года.

Третий арест — 19 декабря 2010 года. В тот день состоялись очередные выборы президента Республики Беларусь. Их в четвертый раз подряд «выигрывает» Лукашенко.

В тот день в 20.50 кандидат в президенты Республики Беларусь Николай Статкевич выступит перед обществом и сообщит, что, по данным независимых экзитполов, Лукашенко набрал только 30,5% голосов.

Было объявлено о создании параллельного правительства. Затем часть участников акции направится к Дому правительства, где их встретит ОМОН. Силовики жестоко разгонят демократический протест. Николая Статкевича и других участников акции арестуют.

26 мая 2011 года судья Ленинского района Минска Людмила Грачева огласит приговор кандидату в президенты Беларуси Николаю Статкевичу – 6 лет лишения свободы в колонии усиленного режима.

На судебном заседании будут присутствовать послы зарубежных стран. Николай Статкевич будет держаться очень достойно. Услышав приговор, он поблагодарит людей, которые пришли его поддержать и произнесет «Жыве Беларусь!», зал ответит «Жыве!».

Вот выдержка из избирательной программы кандидата в президенты Республики Беларусь Николая Статкевича (2010 год):

«Уважаемые соотечественники!

Обращаюсь к вам как кандидат в президенты Республики Беларусь и ваш соотечественник, офицер.

Обращаюсь к вам как представитель социал-демократического движения, как гражданин, который живет в этой стране и вместе с вами видит ее проблемы и достижения.

Есть эти достижения? Смотря с чем их сравнить. Но проблемы нашего государства, наши с вами проблемы слишком очевидны, чтобы их игнорировать.

Я буду честен с вами.

Ни для кого не секрет, что власть собирается сфальсифицировать эти выборы, как и все предыдущие.

Нынешний «глава государства» очень боится потерять присвоенную власть. Мероприятие под названием «выборы президента», вероятно, завершится как обычно. Дикторы озвучат вам взятые с потолка цифры, свидетельствующие о «безусловной поддержке президента белорусским народом». Альтернативным кандидатам в этом спектакле отведена роль статистов.

Возникает вопрос, почему я участвую в этих выборах?

Я отвечаю.

Президентская кампания — одна из редких возможностей обратиться к избирателям через государственные СМИ. Люди должны знать, что есть альтернатива тому, что они видят на экранах телевизоров каждый день. Кроме того, в конце концов нужно бороться за честные и прозрачные выборы».

22 августа 2015 года Николай Статкевич был помилован и выпущен на свободу. На этот раз «наука от Лукашенко» длилась почти 5 лет.

В том году в октябре должны были состояться шестые выборы президента Республики Беларусь. На момент освобождения Николая Статкевича процедура регистрации кандидатов уже была завершена.

Лукашенко все предусмотрел, но все равно просчитался. Он надеялся, что отбытый срок сломает оппозиционера. Однако, как говорится, не на того наткнулся. Буквально на второй день после выхода на свободу Николай Статкевич начал участвовать в акциях протеста и сразу отметился рядом острых политических заявлений. На шестой день пребывания на свободе на пресс-конференции он заявил: «Выборы уже сфальсифицированы. Лучшая моральная позиция — игнорировать все эти голосования, все это избирательное шоу».

В последующие годы силовики Лукашенко будут каждый раз брутально задерживать-похищать Николая Статкевича на короткие сроки, не сообщая ничего жене Марине Адамович.

И еще один красноречивый факт. Ни разу — ни после ареста в 2005 году, ни после ареста в 2010-м — Николай Статкевич не попросил Лукашенко о помиловании.

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