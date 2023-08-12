CNN: В Россию вернулось «августовское проклятие» 1 12.08.2023, 12:38

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И оно ежедневно набирает обороты.

«Августовское проклятие» возвращается в Россию. В этом году россияне встречают последний месяц лета в тревоге под звуки взрывов и природных катаклизмов.

Как пишет CNN, русские шепотом говорили о своем «августовском проклятии», чтобы объяснить чрезвычайно большое количество смертельных аварий, терактов, атак или обострений войны.

«Горячая» месть

За год в РФ почти забыли о «горячем августе», но он вернулся с местью. Во-первых, участились атаки на тыловые регионы России и Москву, в которых обвиняют Украину. Беспилотники чуть ли не ежедневно врезаются в официальные здания, военные и другие инфраструктурные объекты.

Во-вторых, «проклятие» почувствовали и оккупанты в море. За несколько дней уничтожен большой десантный корабль РФ, а также танкер, транспортировавший топливо для захватчиков.

Торговля морем оказалась под угрозой.

По словам официальных лиц, большинство беспилотников уничтожено благодаря усиленной противовоздушной обороне. Но каждое попадание заставляет россиян задуматься.

«Мы все шокированы тем, что это происходит здесь... Но мы не политики, поэтому не хотим комментировать», - прокомментировала жительница Москвы в комментарии росСМИ на улицах столицы.

Русским тревожно

Между тем в России продолжаются жесткие репрессии, особенно вокруг критики войны в Украине.

Еще одна россиянка с закрытым лицом появилась в российских СМИ с оппозиционным заявлением. «У меня двое детей, и я хочу перестать стыдиться того, что они родились в это время», - сказала она.

Другие россияне, очевидно, решили бороться радикальнее. В августе произошел беспрецедентный всплеск поджогов военкоматов по всей стране – по данным российских государственных СМИ, чуть более двух десятков атак всего за неделю.

Российские чиновники говорят, что эти люди попали якобы под влияние украинских агентов, которые заставляют их совершать поджоги, выдавая себя за полицию или кредиторов.

Впрочем, источник, связанный с одной российской партизанской группой, отрицает, что русских принуждают. Этой легендой Кремль хочет скрыть растущее недовольство в обществе.

«Если бы люди не были злы на власть, они бы ничего не делали», - сказал источник.

«Проклятие» набирает обороты

Вторая неделя августа была не менее насыщенной, чем первая, и с гораздо большим количеством погибших и раненых. Загадочный взрыв прогремел на промышленном предприятии в небольшом российском городе Сергиев Посад под Москвой. В небо поднялось грибовидное облако.

Власти настаивают, что взрыв произошел из-за нарушения правил безопасности на фабрике фейерверков, отрицая сообщения о саботаже на предприятии, которое когда-то было ведущим производителем военного оптического оборудования, в частности ночных очков и прицелов.

Тем не менее, взрыв нанес ужасный ущерб: по данным российских государственных СМИ, пострадало 440 квартир и 20 частных домов; уничтожено 184 автомобиля; 84 человека получили ранения, 1 - погибла, еще по меньшей мере 8 считаются пропавшими без вести.

«Августовское проклятие России действительно вернулось», - заключает CNN.

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