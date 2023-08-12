Место для души: рядом с Минском продается дом с собственным озером на участке 12.08.2023, 12:51

Стоит как двухкомнатная квартира.

Недалеко от Минска продается «место для души», а именно отреставрированный деревенский дом у самой реки Вязынка. Внутри там все отделано деревом, украшено предметом декупажа. На территории есть и еще один дом, который также можно переделать на свой вкус, пишет realt.by.

Дом находится в 40 км от Минска в деревне Вязынка. В 2020 году там провели капитальный ремонт с реконструкцией: заменили крышу, окна, обшивку стен, установлены радиаторы отопления, сложена новая печь, оборудован санузел, сделали террасу и другое. При этом владельцы сохранили колорит деревянного дома. Общая площадь усовершенствованной хаты — 69,7 м².

Площадь разделена между прихожей, кухней, санузлом и тремя жилыми комнатами.

Внутри комнаты отделаны деревом. На полу лежит ламинат, в санузле-плитка. Интерьер довольно нежный из-за предметов ручной работы (декупаж).

На участке также есть два дома. Один — сруб, обложен кирпичем. Отопление там печное. Второй авторы объявления называют детским. Имеется гараж и сарай, где можно оборудовать баню.

Постройки находятся на 15 сотках у самой реки и по соседству с трехсотлетними дубами. На участке даже располагается небольшое озерцо.

За дом просят 59 тысяч долларов.

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