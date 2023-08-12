Она утонула — и Россия вместе с ней Телеграм-канал «Крымский ветер»

12.08.2023, 12:53

Многие тогда не поняли, не заметили.

23 года назад, 12 августа 2000 г., произошла трагедия, потрясшая весь мир, - затонула атомная подводная лодка «Курск», погибли 118 членов экипажа.

Власть тогда совершила преступление - некоторое время врала, что с лодкой есть связь, что моряков можно спасти, и отвергла предложения о помощи западных субмарин.

Путин прервал свой отпуск в Сочи только через пять дней, а на вопрос Лари Кинга, что с лодкой, страшненько ответил:

- Она утонула.

А позже президент встретился с женами погибших офицеров, и Доренко рассказал: «Путин позвонил на Первый канал и сказал, что тот нанял шлюх, заплатил им по десять долларов, и они выступили, чтобы дискредитировать президента».

Уже тогда Путин показал себя в полной мере, но многие не поняли, не заметили.

После этого случая и началось заворачивание гаек в отношении прессы, а потом и полное попрание свобод во всей России.

«Курск» утонул, и Россия вместе с ним.

Телеграм-канал «Крымский ветер»

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