«Беларуская выведка»: КГБ «развлекает» Вагнер 6 12.08.2023, 13:04

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Одновременно ведется вербовка наемников.

Главное управление военной контрразведки КГБ приказало «заблокировать» и «оперативно отработать» «Вагнер» в местах дислокации. Для вербовочных бесед используются бывшие и действующие бойцы «Вагнера» беларуского происхождения, сообщает телеграм-канал «Беларуская выведка».

С командным составом и ценными спецами ведется вербовочная работа по подписанию контрактов на службу в ВС РБ на офицерские и сержантские должности. Обещают гражданство РБ, воинские звания, пенсионное обеспечение, жилье и подъемные на перевозку семей.

Свободное перемещение за пределы части запрещены, как и контакты с местным населением.

Кто не подпишет контракты должны в перспективе уехать по контрактам ЧВК в Африку или РФ.

Начальник главного управления ВКР КГБ несет личную ответственность за оперативное сопровождение и контроль над «Вагнером».

Забавный факт. Начальник главного управления КГБ по Могилевской области отдал распоряжение взаимодействовать с УВД по Могилевской области в части обеспечения общественного порядка вокруг мест дислокации Вагнера. В частности, фактически «мобилизован» весь агентурный аппарат из числа женщин-агентов, занимающихся проституцией и состоящих на оперативной связи с УВД. Поставлена задача на обеспечение централизованных «посещений» клиентов из числа сотрудников Вагнер. Причем «девочкам» ставятся конкретные оперативные задачи по сбору информации.

Совсем забавно то, что агентурного аппарата Могилевского УВД в этой специфической области оказалось недостаточно из-за «повышенного спроса на услуги». Решено «усилить оперативное направление» и привлечь аналогичную агентуру из соседних областей и города Минска. Логистику обеспечивает МВД, а КГБ лишь инструктирует о постановки конкретных оперативных задач.

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