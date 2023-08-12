Ученые раскрыли секрет здоровья графа Дракулы
- 12.08.2023, 13:44
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У Влада III Цепеша были очень необычные слезы.
Проведя несколько анализов документов Влада III Цепеша, международная группа химиков сумела составить анамнез этой личности, пишет nv.ua.
В качестве материала для исследования исследователи решили взять документы румынского князя. Дело в том, что подписывая их, Влад Дракула касался руками бумаги, а значит, оставлял на ней микрочастицы кожи.
Ученые собрали пептиды с бумаги и поместили в масс-спектрометр. Полученные результаты указывали на наличие цилиопатий — крупного спектра заболеваний генетического происхождения, которые поражают органеллы под названием цилии.
Помимо того, у Влада III обнаружились признаки воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей и кожи.
Но самое интересное, князь страдал гемолакрией. Это болезнь, при которой кровь смешивается с жидкостью в слезных протоках. Иными словами, если граф Дракула плакал, его слезы были буквально кровавыми.
Влад III Басараб, также известный как Влад Дракула (рум. Vlad Dracula) и Влад Цепеш (рум. Vlad Țepeș) — господарь Валахии в 1448, 1456—1462 и 1476. Прототип заглавного персонажа в романе Брэма Стокера Дракула.